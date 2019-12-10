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Военный эксперт прокомментировал резолюцию ООН о "милитаризации" Крыма
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РИА Новости

Военный эксперт прокомментировал резолюцию ООН о "милитаризации" Крыма

11:54 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПорт в Севастополе
Порт в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Порт в Севастополе. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Принятая по предложению Украины резолюция ООН о "милитаризации" Крыма является отражением нереализованного стремления США разместить на полуострове свои военные базы, сказал РИА Новости военный эксперт Ян Гагин.
Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приняла резолюцию по "проблеме милитаризации" Крыма. В резолюции говорится, что "российское военное присутствие и препятствование международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины". За резолюцию проголосовали 63 государства, 19 были против, 66 воздержались.
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"Любые заявления о "милитаризации" Крыма - это зеркало нереализованных США намерений размещения в Крыму военных баз и разведцентров. Эти намерения разрушил референдум 2014 года", - сказал Гагин.
Азовское море признано внутренним морем двух государств - РФ и Украины, что закреплено двусторонним соглашением 2004 года, где описан регламент плавания во внутренних водах обеих стран, а также порядок захода и нахождения в Азове военных кораблей, напомнил эксперт.
"По судоходству препятствий нет, о чем говорит существенный грузооборот. Рейд Керчи заполнен судами с иностранными флагами, ждущими погрузку или разгрузку, а также прохода в проливе в соответствии с правилами. Что же касается инцидента с военными катерами, Украина сама нарушила указанные правила и игнорировала законные требования пограничников РФ", - сказал эксперт.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Ян ГагинГенеральная Ассамблея ООНКрымВ мире
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