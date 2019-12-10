Военный эксперт прокомментировал резолюцию ООН о "милитаризации" Крыма

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Принятая по предложению Украины резолюция ООН о "милитаризации" Принятая по предложению Украины резолюция ООН о "милитаризации" Крыма является отражением нереализованного стремления США разместить на полуострове свои военные базы, сказал РИА Новости военный эксперт Ян Гагин

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приняла резолюцию по "проблеме милитаризации" Крыма. В резолюции говорится, что "российское военное присутствие и препятствование международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины". За резолюцию проголосовали 63 государства, 19 были против, 66 воздержались.

"Любые заявления о "милитаризации" Крыма - это зеркало нереализованных США намерений размещения в Крыму военных баз и разведцентров. Эти намерения разрушил референдум 2014 года", - сказал Гагин.

Азовское море признано внутренним морем двух государств - РФ и Украины, что закреплено двусторонним соглашением 2004 года, где описан регламент плавания во внутренних водах обеих стран, а также порядок захода и нахождения в Азове военных кораблей, напомнил эксперт.

"По судоходству препятствий нет, о чем говорит существенный грузооборот. Рейд Керчи заполнен судами с иностранными флагами, ждущими погрузку или разгрузку, а также прохода в проливе в соответствии с правилами. Что же касается инцидента с военными катерами, Украина сама нарушила указанные правила и игнорировала законные требования пограничников РФ", - сказал эксперт.