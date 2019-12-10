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В России за 1,5 года более тысячи человек осуждены за похищения людей
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РИА Новости

В России за 1,5 года более тысячи человек осуждены за похищения людей

11:52 10.12.2019 (обновлено: 11:59 10.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПодозреваемый в зале суда
Подозреваемый в зале суда
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Подозреваемый в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более тысячи человек за полтора года осуждены в России за похищение и торговлю людьми, заявил на пленуме Верховного суда РФ судья Сергей Зеленин.
Пленум разрабатывает проект постановления о судебной практике по делам о похищении, незаконном лишении свободы и торговли людьми. Ранее разъяснений по этому вопросу не было.
"В 2018 году в России по этой категории преступлений осуждено 735 человек, в том числе 19 - за торговлю людьми. За первые шесть месяцев 2019 года - 335 и 11 человек соответственно", - сказал Зеленин.
Судья ВС РФ подчеркнул, что, несмотря на небольшую долю таких преступлений, разобраться с ними очень важно, ведь они сильно травмируют потерпевших, оставляя, в том числе, "долго незаживающую психологическую травму".
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Проект отмечает право каждого гражданина на свободу и разъясняет основные темы при квалификации таких преступлений. Так, основанием для квалификации преступления как совершенного по корыстным причинам является не только цель получить деньги или имущественные права, но и цель избавиться от затрат - возврата долга, оплаты услуг, уплаты алиментов.
Добровольное освобождение человека позволяет похитителю избавиться от уголовного преследования за само похищение, но за другие незаконные действия - например, причинение ущерба здоровью или незаконный оборот оружия, ответить придется. А ответственность за торговлю людьми наступает, даже если потерпевший осведомлен о происходящем и согласен, отмечается в проекте.
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