В Москве семью живущего в ПМЦ ребенка хотят лишить родительских прав

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут исковое заявление об ограничении родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живет в перинатальном центре, в родительских правах, а в случае выявления дополнительных обстоятельств — лишении родительских прав, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты Москвы.
Ранее на сайте "Meduza" был опубликован материал о пятилетней девочке, которая всю жизнь провела в Перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" (ПМЦ), так как мать считает ребенка неизлечимо больным. По данным опубликованного расследования, в январе 2019 года ПМЦ впервые обратился в органы опеки с информацией о девочке, она может быть выписана домой, но родители опасаются за ее здоровье и боятся забирать ее. По данным издания, родители оплачивали проживание девочки в отдельной палате и услуги нянь.
"Учитывая, что судом установлено отсутствие уважительных причин у родителей забрать ребенка, а родители все также не предпринимают никаких действий, чтобы забрать девочку, органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут исковое заявление об ограничении родителей девочки в родительских правах. А в случае выявления дополнительных обстоятельств — и лишении родительских прав", - говорится в сообщении.