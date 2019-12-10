В Москве семью живущего в ПМЦ ребенка хотят лишить родительских прав

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут исковое заявление об ограничении родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живет в перинатальном центре, в родительских правах, а в случае выявления дополнительных обстоятельств — лишении родительских прав, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты Москвы.

"Учитывая, что судом установлено отсутствие уважительных причин у родителей забрать ребенка, а родители все также не предпринимают никаких действий, чтобы забрать девочку, органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут исковое заявление об ограничении родителей девочки в родительских правах. А в случае выявления дополнительных обстоятельств — и лишении родительских прав", - говорится в сообщении.