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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-10T11:43+0300
https://ria.ru/20191210/1562201938.html
Более 800 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
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РИА Новости

Более 800 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки

11:43 10.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более 200 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 600 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на странице Минобороны России в Facebook.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 814 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 208 человек (женщин – 63, детей – 106), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 606 человек (женщин – 182, детей – 309)", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в место постоянного проживания в течение суток вернулся один беженец.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 2,3 гектара территории, обнаружен и уничтожен 31 взрывоопасный предмет.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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