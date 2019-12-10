Более 800 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более 200 человек вернулись из Facebook. Более 200 человек вернулись из Ливана Сирию за сутки, еще свыше 600 беженцев прибыли из Иордании , следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на странице Минобороны России

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 814 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 208 человек (женщин – 63, детей – 106), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 606 человек (женщин – 182, детей – 309)", - говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что в место постоянного проживания в течение суток вернулся один беженец.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 2,3 гектара территории, обнаружен и уничтожен 31 взрывоопасный предмет.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.