Бортников сообщил о ликвидации 83 подпольных оружейных мастерских

"Силами МВД, ФСБ и Росгвардии ликвидированы 83 нелегальные мастерские по производству и переделке оружия", - сказал Бортников.

Также, по его словам, "нейтрализовано восемь преступных групп, поставлявших оружие и боеприпасы из зон вооруженных конфликтов".