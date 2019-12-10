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Бортников сообщил о ликвидации 83 подпольных оружейных мастерских
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РИА Новости

Бортников сообщил о ликвидации 83 подпольных оружейных мастерских

11:40 10.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы безопасности Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Силовые ведомства в РФ в 2019 году пресекли деятельность 83 подпольных мастерских, занимавшихся изготовлением огнестрельного оружия, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК в Москве.
"Силами МВД, ФСБ и Росгвардии ликвидированы 83 нелегальные мастерские по производству и переделке оружия", - сказал Бортников.
Также, по его словам, "нейтрализовано восемь преступных групп, поставлявших оружие и боеприпасы из зон вооруженных конфликтов".
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