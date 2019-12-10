В ОАЭ рассказали об уровне взаимоотношений РФ с исламским миром

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Участники Всемирного совета мусульманских сообществ (ВСМС) в Объединенных Арабских Эмиратах дали высокую оценку уровню конструктивных связей России и арабских стран, сообщил РИА Новости первый зампред Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов.

По словам Аббясова, на заседании Высшего совета ВСМС представители арабо-мусульманского мира позитивно оценили сотрудничество с Россией, с ее государственными институтами власти и религиозными центрами.

"В свою очередь я отметил, что Высшему совету ВСМС удалось выстроить партнёрские отношения с госструктурами, а также научными, общественными и религиозными кругами России", - сказал Рушан Аббясов.