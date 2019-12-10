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Религия и мировоззрение
2019-12-10T11:35+0300
https://ria.ru/20191210/1562201388.html
В ОАЭ рассказали об уровне взаимоотношений РФ с исламским миром
https://cdn21.img.ria.ru/images/155989/49/1559894966_0:76:3504:2047_1036x0_80_0_0_2b78186505e16203fceebf809c728f22.jpg
РИА Новости

В ОАЭ рассказали об уровне взаимоотношений РФ с исламским миром

11:35 10.12.2019
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© Фото : Makalu/Pixabay Мечеть в Фуджейре, ОАЭ
Мечеть в Фуджейре, ОАЭ
© Фото : Makalu/Pixabay
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Участники Всемирного совета мусульманских сообществ (ВСМС) в Объединенных Арабских Эмиратах дали высокую оценку уровню конструктивных связей России и арабских стран, сообщил РИА Новости первый зампред Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов.
По словам Аббясова, на заседании Высшего совета ВСМС представители арабо-мусульманского мира позитивно оценили сотрудничество с Россией, с ее государственными институтами власти и религиозными центрами.
"В свою очередь я отметил, что Высшему совету ВСМС удалось выстроить партнёрские отношения с госструктурами, а также научными, общественными и религиозными кругами России", - сказал Рушан Аббясов.
Он выразил уверенность, что совместная работа ОАЭ и России позволит эффективно представить миру истинное лицо ислама, которое основано "на принципах взаимоуважения, добрососедства и толерантности".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРушан АббясовМоскваОАЭРоссияОбщество
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