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Турция может направить военных в Ливию по просьбе ее правительства
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РИА Новости

Турция может направить военных в Ливию по просьбе ее правительства

11:14 10.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 10 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил отправку турецких военных в Ливию по просьбе правительства этой страны.
Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны, в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам.
Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали турецко-ливийские меморандумы незаконными и недействительными. Посол Ливии в Афинах в пятницу был объявлен персона нон грата, ему дали три дня для того, чтобы покинуть Грецию.
"Если от ливийского народа и руководства такое предложение (о направлении в Ливию турецких военных) поступит, у нас появится право... ООН ввела запрет на продажу оружия Ливии. Однако отправку военных в Ливию нельзя расценивать в его рамках. Если такое приглашение поступит, Турция сама решит, ни у кого разрешения спрашивать не будет", - заявил Эрдоган в интервью телеканалу TRT.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
9 декабря, 22:05
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"С точки зрения отправки военных за границу, у нас есть законодательные процедуры, которые должны быть сделаны. Подписанное между нами с Ливией соглашение направлено на военное обучение и техническую помощь", - отметил турецкий лидер.
Он добавил, что Турция готова оказать Ливию "любую поддержку".
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
6 декабря, 14:16
В Турции заявили, что представят подписанный с Ливией меморандум в ООН
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Файез ас-СарраджЛивияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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