Турция может направить военных в Ливию по просьбе ее правительства

Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали турецко-ливийские меморандумы незаконными и недействительными. Посол Ливии в Афинах в пятницу был объявлен персона нон грата, ему дали три дня для того, чтобы покинуть Грецию.

"С точки зрения отправки военных за границу, у нас есть законодательные процедуры, которые должны быть сделаны. Подписанное между нами с Ливией соглашение направлено на военное обучение и техническую помощь", - отметил турецкий лидер.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.