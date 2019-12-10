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Союзное государство
2019-12-10T13:05+0300
https://ria.ru/20191210/1562200169.html
Рапота открыл конференцию посвящённую 20-летию Союзного государства
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РИА Новости

Рапота открыл конференцию посвящённую 20-летию Союзного государства

11:11 10.12.2019 (обновлено: 13:05 10.12.2019)
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© РИА Новости / Александр НатрускинГоссекретарь Союзного государства Григорий Рапота на форуме "Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 22 ноября 2017
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на форуме Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Москве открылась научно-практическая конференция, посвящённая 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства.
"На площадке конференции пройдут шесть секций по различным направлениям России и Белоруссии. Мы обсудим вопросы сближения законодательства Белоруссии и России, экономические аспекты развития, социальную политику, а также сотрудничество в сфере безопасности - все эти темы раскрывают общие цели и задачи двух стран Союзного государства", - заявил во вступительном слове на открывшейся пленарной сессии госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
В своём выступлении он отметил активное развитие всех процессов жизни в Союзном государстве и если "раньше были предсказания, что мы будем жить в многополярном мире, то сейчас все это реально и цифровая экономика внедряется во все аспекты жизни современного общества".
"Двадцать лет назад, в декабре, был подписан договор о создании Союзного государства. Это был месяц надежд, когда мы возлагали на новую структуру большие надежды и сегодня мы оцениваем результаты и говорим, что проект жив и активно работает, показывая свою эффективность”, - отметил он.
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
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Госсекретарь поздравил всех делегатов с юбилейной датой Союзного государства, а также выразил надежду на расширение в будущем "дополнительных возможностей для активной работы Союзного государства".
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Союзное государствоГригорий РапотаБелоруссияРоссия
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