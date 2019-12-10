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Запущенный с Восточного в июле метеоспутник приняли в эксплуатацию
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РИА Новости

Запущенный с Восточного в июле метеоспутник приняли в эксплуатацию

10:49 10.12.2019
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© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Летные испытания метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2, выведенного на орбиту в июле, завершены, космический аппарат принят в эксплуатацию, сообщил Роскосмос.
Спутник "Метеор-М" номер 2-2 был запущен с космодрома Восточный в июле ракетой-носителем "Союз-2.1б".
"Программа летных испытаний выполнена в полном объеме... Госкомиссия рекомендовала государственному заказчику использовать космический комплекс "Метеор-3М" со спутником "Метеор-М" номер 2-2 для решения целевых задач", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Отмечается, что в ходе испытаний были проверены все служебные системы и целевая аппаратура спутника, а также проведена ее калибровка.
Космодром Восточный
5 декабря, 01:25
Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
В настоящее время Россия имеет на орбите три спутника "Метеор-М" с номерами 1, 2 и 2-2. Аппарат "Метеор-М" номер 2-1 в 2017 году был потерян из-за аварийного запуска с космодрома Восточный. В 2020 и 2021 годах ожидаются запуски спутников "Метеор-М" номер 2-3 и 2-4.
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