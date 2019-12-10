Запущенный с Восточного в июле метеоспутник приняли в эксплуатацию

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото

Вид на Землю с борта МКС

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Летные испытания метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2, выведенного на орбиту в июле, завершены, космический аппарат принят в эксплуатацию, сообщил Летные испытания метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2, выведенного на орбиту в июле, завершены, космический аппарат принят в эксплуатацию, сообщил Роскосмос

Спутник "Метеор-М" номер 2-2 был запущен с космодрома Восточный в июле ракетой-носителем "Союз-2.1б".

"Программа летных испытаний выполнена в полном объеме... Госкомиссия рекомендовала государственному заказчику использовать космический комплекс "Метеор-3М" со спутником "Метеор-М" номер 2-2 для решения целевых задач", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Отмечается, что в ходе испытаний были проверены все служебные системы и целевая аппаратура спутника, а также проведена ее калибровка.