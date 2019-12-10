РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T10:42+0300
https://ria.ru/20191210/1562199023.html
Эксперт прокомментировал новый оборонный бюджет США
https://cdn25.img.ria.ru/images/147308/90/1473089015_0:33:800:483_1036x0_80_0_0_f042faa69a0e7ef8d0c30b86aa99eb4b.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал новый оборонный бюджет США

10:42 10.12.2019
397
© Фото : Фото из личного архива И. КоротченкоИгорь Коротченко
Игорь Коротченко
© Фото : Фото из личного архива И. Коротченко
Игорь Коротченко. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. США делают ставку на военное превосходство, выделяя рекордные суммы на оборонные расходы, но Россия способна парировать все угрозы, не ввязываясь в гонку вооружений, считает член Общественного совета при Минобороны РФ, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США достигли договоренности о финансировании оборонных расходов на 2020 финансовый год в размере 738 миллиардов долларов. Новый оборонный бюджет вновь закладывает средства на "противодействие России" в различных областях.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Вчера, 09:24Сказано в эфире
"Осторожный оптимизм". Депутат о позиции США по РСМДКонгресс США хочет запретить покупку и развертывание РСМД наземного базирования. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik выразил свое отношение к этому намерению.
"США делают ставку на военное превосходство, выделяя рекордные деньги для того, чтобы развивать все компоненты вооруженных сил за счет производства и закупки новых вооружений. Ключевым фактором для этого является поддержание агрессивного курса. В этих условиях для России чрезвычайно важно поддерживать паритет, не ввязываясь в гонку вооружений, но имея возможности для парирования любых угроз от американских военных программ", - сказал Коротченко РИА Новости.
По его словам, эти задачи успешно решаются. "Российский оборонно-промышленный комплекс производит всю гамму необходимого для страны оружия. Для нас критически важно развитие двух программ: это поддержание и совершенствование стратегических ядерных сил, а также создание надежной системы воздушно-космической обороны, важнейшим компонентом которой является сплошное радиолокационное поле и насыщение войск современными системами противовоздушной и противоракетной обороны", - отметил эксперт.
Он пояснил, что к ним относятся, в первую очередь, системы большой дальности С-400, а также комплексы средней дальности нового поколения "Бук-М3".
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Вчера, 07:01
Конгресс требует уведомления в случае выхода США из СНВ-3 и ДОН
2700001
Обсудить 0
Игорь КоротченкоС-400 «Триумф»РоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Климкин считает договоренности на саммите в Париже "тревожными"
Участник финала чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) во время соревнований в компетенции Электроника
Вице-премьер Борисов рассказал, кто развалил микроэлектронику в России
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Решения на саммите в Париже носили конкретный характер, заявил эксперт
Здание Капитолия США
Конгресс США хочет запретить покупку РСМД наземного базирования
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Конгресс США согласовал оборонный бюджет на 2020 год
Крым
В Крыму объяснили, почему в Париже не обсуждали статус полуострова
Порт в Севастополе
Военный эксперт прокомментировал резолюцию ООН о "милитаризации" Крыма
Бундестаг
В Германии выяснят, почему убитого в Берлине боевика не выдали России
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Бортников рассказал о попытках дестабилизировать ситуацию в Крыму
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
В Крыму прокомментировали новую резолюцию ООН по полуострову
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В Раде прокомментировали поведение Зеленского на саммите в Париже
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В Совфеде прокомментировали итоги встречи "нормандской четверки"
В сети появилось фото последствий удара секретной американской ракеты
В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты
Газораспределительная станция в Львовской области
Эксперт оценил возможность контракта о транзите газа с Украиной
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Симоньян ответила конгрессмену, недовольному законом о СМИ-иноагентах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место среди самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
Лента новостейМолния