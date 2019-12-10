Эксперт прокомментировал новый оборонный бюджет США

"США делают ставку на военное превосходство, выделяя рекордные деньги для того, чтобы развивать все компоненты вооруженных сил за счет производства и закупки новых вооружений. Ключевым фактором для этого является поддержание агрессивного курса. В этих условиях для России чрезвычайно важно поддерживать паритет, не ввязываясь в гонку вооружений, но имея возможности для парирования любых угроз от американских военных программ", - сказал Коротченко РИА Новости.