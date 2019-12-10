В Ивановской области завели дело после пропажи восьмилетнего мальчика

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения в Ивановской области 8-летнего мальчика, который пропал по пути из школы домой, сообщает СК РФ.
В понедельник ребенок пропал в районе улицы Щорса. Полиция и волонтеры продолжают поиски ребенка.
"Девятого декабря в дневное время по пути из школы домой без вести пропал 8-летний Мягков Владимир. С целью установления обстоятельств исчезновения ребёнка... возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "убийство малолетнего", - говорится в сообщении.