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В Ивановской области завели дело после пропажи восьмилетнего мальчика
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РИА Новости

В Ивановской области завели дело после пропажи восьмилетнего мальчика

10:34 10.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения в Ивановской области 8-летнего мальчика, который пропал по пути из школы домой, сообщает СК РФ.
В понедельник ребенок пропал в районе улицы Щорса. Полиция и волонтеры продолжают поиски ребенка.
"Девятого декабря в дневное время по пути из школы домой без вести пропал 8-летний Мягков Владимир. С целью установления обстоятельств исчезновения ребёнка... возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "убийство малолетнего", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции
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