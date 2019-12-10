Решения на саммите в Париже носили конкретный характер, заявил эксперт

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Главный успех прошедших в ночь на вторник переговоров в Главный успех прошедших в ночь на вторник переговоров в "нормандском формате" в Париже заключался в том, что дискуссия не вышла за рамки минских соглашений, а решения носили конкретный характер, заявил РИА Новости замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

"Итоги переговоров очень хорошие. Это успех, и он касается как российской, так и украинской и европейской сторон. И этот успех сбалансирован - никто не вышел за рамки минских соглашений", - сказал Суздальцев, обратив внимание на то, что российский лидер говорил о выполнении минских соглашений по пунктам.

"Фактически была сверка выполнения Украиной минских соглашений, это главный успех, который был поддержан со стороны Франции и Германии, то есть Евросоюза", - отметил эксперт, добавив, что решения, достигнутые на встрече, носили конкретный характер, как, например, обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца 2019 года.

По словам эксперта, есть любопытные нюансы встречи – Киев ранее говорил, что будет навязана дискуссия о Крыме, но ее не было. "Это был очень жестко спланированный саммит, ревизия выполняемости минских соглашений", - заключил эксперт.

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии – завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам встречи было принято совместное коммюнике. В нем говорится, что минские соглашения по Донбассу продолжают оставаться базисом работы в "нормандском" формате.