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Решения на саммите в Париже носили конкретный характер, заявил эксперт
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РИА Новости

Решения на саммите в Париже носили конкретный характер, заявил эксперт

10:31 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Главный успех прошедших в ночь на вторник переговоров в "нормандском формате" в Париже заключался в том, что дискуссия не вышла за рамки минских соглашений, а решения носили конкретный характер, заявил РИА Новости замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
"Итоги переговоров очень хорошие. Это успех, и он касается как российской, так и украинской и европейской сторон. И этот успех сбалансирован - никто не вышел за рамки минских соглашений", - сказал Суздальцев, обратив внимание на то, что российский лидер говорил о выполнении минских соглашений по пунктам.
"Фактически была сверка выполнения Украиной минских соглашений, это главный успех, который был поддержан со стороны Франции и Германии, то есть Евросоюза", - отметил эксперт, добавив, что решения, достигнутые на встрече, носили конкретный характер, как, например, обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца 2019 года.
По словам эксперта, есть любопытные нюансы встречи – Киев ранее говорил, что будет навязана дискуссия о Крыме, но ее не было. "Это был очень жестко спланированный саммит, ревизия выполняемости минских соглашений", - заключил эксперт.
Встреча лидеров нормандской четверки
Вчера, 06:17
Саммит в Париже: "Договорились продолжать договариваться"
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии – завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам встречи было принято совместное коммюнике. В нем говорится, что минские соглашения по Донбассу продолжают оставаться базисом работы в "нормандском" формате.
Все четыре стороны в документе выражают приверженность полному выполнению режима прекращения огня на востоке Украины до конца 2019 года и отмечают, что разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года. В коммюнике также говорится об обеспечении обмена удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года.
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"Нормандский" саммит в ПарижеПарижВ мире
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