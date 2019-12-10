В Музее Победы стартует исторический квест "Елка Победы. Новая миссия"

МОСКВА, 10 дек - Пресс-служба Музея Победы. С 10 декабря в Музее Победы стартует новогодний исторический квест "Елка Победы. Новая миссия". В третий раз интерактивная командная игра соберет детей от 6 до 12 лет.

На полтора часа ребята погрузятся в атмосферу Великой Отечественной войны, узнают о битвах и сражениях, подвигах и судьбах героев. По сюжету квеста дружная команда вместе с юным разведчиком должна помочь Деду Морозу найти верный путь на легендарную Елку 1945 года.

Участникам квеста предстоит разгадать секретные шифровки и изучить семафорную азбуку, преодолеть сложные лабиринты и обезвредить вражеские ловушки, оживить знаменитые полотна в музее и спеть перед красноармейцами. Чтобы приключения были интересными и увлекательными, на площади свыше 3 тысяч метров организаторы построили в полтора раза больше локаций, чем в прошлом году. При создании масштабной программы было подготовлено 100 килограмм атрибутики и 10 тонн декораций. В проведении квеста задействовано 30 артистов, 280 сотрудников музея и 200 волонтеров

В конце программы каждого юного гостя ждет новогодний тематический подарок от Музея Победы.

Квест "Елка Победы. Новая миссия" будет проходить в Музее Победы до 12 января 2020 года.

На память о героическом приключении в Музее Победы каждый участник квеста получит необычный тематический подарок.

Музей открыт

вт, ср, чт, вс

10:00-20:30

Кассы до 20:00 пт, сб

10:00-21:30

Кассы до 21:00 пн - выходной

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