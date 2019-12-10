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Зеленскому нужно выполнять минские соглашения, считает эксперт
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РИА Новости

Зеленскому нужно выполнять минские соглашения, считает эксперт

10:20 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому сейчас нужно выполнять минские соглашения, это самое важное, сказал российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя итоги "нормандского" саммита.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
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"Зеленскому нужно выполнять минские соглашения. За него как за президента проголосовало больше 73% украинцев на выборах. Поэтому если он будет метаться и реагировать на каждый чих радикалов и националистов, вряд ли он что-либо вообще сможет сделать, не только касающееся минских соглашений. Ему надо разъяснять свою позицию, говорить о необходимости установления мира в Донбассе и так далее. И самое важное – выполнять минские соглашения, не ждать когда его в очередной раз вызовут в Париж, в Берлин и заставят подписать очередное коммюнике, а последовательно, четко фиксировать позиции в сфере безопасности и политической части", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
"Украинской стороне хорошо бы перестать юлить, постоянно менять позиции, занимать ту же самую позицию, которую занимал Порошенко, когда он на словах говорил о необходимости выполнения минских соглашений, а на самом деле пытался завести мирное урегулирование в тупик. Вот сейчас украинская сторона во многом идет по этому же самому пути. В ближайшие пару месяцев мы увидим, насколько серьезными являются заявления Зеленского и его команды о готовности к миру в Донбассе", - подчеркнул он.
Говоря о возможности обмена, Чеснаков отметил, что Донбасс и Киев могут прийти к нему до конца года. "В ближайшие дни возможен прогресс по данному вопросу. В какой-то мере это станет дополнительным плюсом для повышения доверия сторон друг к другу", - добавил он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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"Нормандский" саммит в ПарижеВладимир ЗеленскийАлексей ЧеснаковУкраинаВ мире
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