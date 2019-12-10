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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
2019-12-10T10:20+0300
https://ria.ru/20191210/1562198087.html
Тюмень заинтересована в развитии сотрудничества с Кореей
https://cdn22.img.ria.ru/images/153349/92/1533499261_0:35:2000:1160_1036x0_80_0_0_9bda1de5250324ab71ea2149cbce5cf6.jpg
РИА Новости

Тюмень заинтересована в развитии сотрудничества с Кореей

10:20 10.12.2019
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© Depositphotos / feanaroПанорама Тюмени
Панорама Тюмени
© Depositphotos / feanaro
ТЮМЕНЬ, 10 дек – РИА Новости. О заинтересованности Тюменской области в дальнейшем развитии сотрудничества с Республикой Корея особенно в медицинской сфере заявил губернатор области Александр Моор.
"У нас есть большой интерес к компаниям из медицинской сферы, надеемся на реализацию намеченных совместных проектов. Сегодня взаимодействие Тюменской области с Республикой Корея в гуманитарной и экономической сферах заметно активизировалось", – сказал глава региона на встрече с представителями корейской делегации. Он предложил провести в следующем году совместную российско-корейскую выставку с участием корейских компаний.
Моор напомнил, что в январе этого года в рамках поездкив Корею тюменской делегации были заключены четыре соглашения о сотрудничестве: с клиникой "Северанс", Университетом иностранных языков Хангук, Институтом КАИСТ, Junglim Architecture Co. Ltd. по реализации проекта по проектированию и строительству Выставочного центра в Тюмени. С клиниками "Северанс" и "Бундан" есть договоренности по организации подготовки медицинских специалистов, внедрению в тюменских медицинских учреждениях передовых корейских технологий.
"Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Корея. Корейским партнерам мы готовы предложить проекты в нефтехимической промышленности – производстве и переработке полипропилена, нефтегазовом машиностроении, судостроении и судоремонте, сферах образования и здравоохранения, в развитии туризма и гостиничного дела", – сказал губернатор.
Александр Моор
4 декабря, 12:34Тюменская область
Александр Моор призвал тюменскую медицину постоянно развиваться
Министр-советник, генеральный консул Республики Корея в Российской Федерации Ким Донг Джо отметил, что в последнее время восстанавливаются объемы корейско-российской торговли и есть большой потенциал для развития.
По данным Уральского таможенного управления, внешнеторговый оборот Тюменской области с Республикой Корея за 2018 год увеличился в 7,5 раз и составил 174,8 миллионов долларов, в том числе экспорт составил – 4,9 миллионов долларов, импорт – 169,9 миллионов долларов. По итогам 9 месяцев текущего года товарооборот – 143,9 миллионов долларов. Тюменская область поставляет в Республику Корея нефть и нефтепродукты, древесину и изделия из нее. В структуре импорта основная доля приходится на котлы, оборудование, механические устройства, изделия из черных металлов.
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Тюменская областьАлександр Моор
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