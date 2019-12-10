Тюмень заинтересована в развитии сотрудничества с Кореей

ТЮМЕНЬ, 10 дек – РИА Новости. О заинтересованности Тюменской области в дальнейшем развитии сотрудничества с Республикой Корея особенно в медицинской сфере заявил губернатор области . О заинтересованности Тюменской области в дальнейшем развитии сотрудничества с Республикой Корея особенно в медицинской сфере заявил губернатор области Александр Моор

"У нас есть большой интерес к компаниям из медицинской сферы, надеемся на реализацию намеченных совместных проектов. Сегодня взаимодействие Тюменской области с Республикой Корея в гуманитарной и экономической сферах заметно активизировалось", – сказал глава региона на встрече с представителями корейской делегации. Он предложил провести в следующем году совместную российско-корейскую выставку с участием корейских компаний.

Моор напомнил, что в январе этого года в рамках поездкив Корею тюменской делегации были заключены четыре соглашения о сотрудничестве: с клиникой "Северанс", Университетом иностранных языков Хангук, Институтом КАИСТ, Junglim Architecture Co. Ltd. по реализации проекта по проектированию и строительству Выставочного центра в Тюмени. С клиниками "Северанс" и "Бундан" есть договоренности по организации подготовки медицинских специалистов, внедрению в тюменских медицинских учреждениях передовых корейских технологий.

"Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Корея. Корейским партнерам мы готовы предложить проекты в нефтехимической промышленности – производстве и переработке полипропилена, нефтегазовом машиностроении, судостроении и судоремонте, сферах образования и здравоохранения, в развитии туризма и гостиничного дела", – сказал губернатор.

Министр-советник, генеральный консул Республики Корея в Российской Федерации Ким Донг Джо отметил, что в последнее время восстанавливаются объемы корейско-российской торговли и есть большой потенциал для развития.