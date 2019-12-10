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В Госдуме предложили открыть галерею с резолюциями ГА ООН по Крыму
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РИА Новости

В Госдуме предложили открыть галерею с резолюциями ГА ООН по Крыму

10:11 10.12.2019
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / В здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек заявил, что из резолюций Генассамблеи ООН по Крыму скоро можно составить галерею, как пример откровенной дезинформации.
Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию по "проблеме милитаризации" Крыма, а также районов Черного и Азовского морей, которую предложила Украина. Авторы документа призвали РФ вывести вооруженные силы из Крыма, а представителей международных организаций воздержаться от поездок на полуостров без согласования с властями Украины. Кроме того, документ осуждает поездки российских официальных лиц в Крым. За резолюцию проголосовали 63 государства, 19 были против, 66 воздержались.
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Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию по "милитаризации" Крыма
"Несмотря на огромное количество подписантов резолюции, она так и останется - бумагой, которую Россия не собирается ни выполнять, ни руководствоваться ею, и уж тем более не будет считать ее какой-то "дорожной картой". Из резолюций ООН, касающихся Крыма, скоро можно галерею составлять. Мы четко наблюдаем, как в штаб-квартире Организации Объединенных Наций хозяйничает откровенная дезинформация", - сказал РИА Новости Бальбек.
Депутат напомнил, что Крым - это российская территория, которая стала ею после народного волеизъявления.
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"Крымчанам постоянно открыто угрожает и Украина, и некоторые страны НАТО, которые демонстрируют оружие вблизи полуострова. И после этого от нас требуют вывести из Крыма войска, чтобы отдать российскую территорию на растерзание? С чего бы вдруг мы должны передавать наши регионы Украине, которая сама сделала все, чтобы люди захотели окончательно порвать с Киевом? С чего бы вдруг несколько чиновников указывают России, как она должна жить? Разве мы делаем подобное в отношении других стран?" - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Наталья Поклонская во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
26 сентября, 13:47
Поклонская предложила перенести штаб-квартиру ООН в Крым
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Руслан БальбекГосдума РФНАТОКрымООНВ мире
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