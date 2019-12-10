В Госдуме предложили открыть галерею с резолюциями ГА ООН по Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек заявил, что из резолюций Генассамблеи ООН по Крыму скоро можно составить галерею, как пример откровенной дезинформации.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию по "проблеме милитаризации" Крыма, а также районов Черного и Азовского морей, которую предложила Украина. Авторы документа призвали РФ вывести вооруженные силы из Крыма, а представителей международных организаций воздержаться от поездок на полуостров без согласования с властями Украины. Кроме того, документ осуждает поездки российских официальных лиц в Крым. За резолюцию проголосовали 63 государства, 19 были против, 66 воздержались.

"Несмотря на огромное количество подписантов резолюции, она так и останется - бумагой, которую Россия не собирается ни выполнять, ни руководствоваться ею, и уж тем более не будет считать ее какой-то "дорожной картой". Из резолюций ООН, касающихся Крыма, скоро можно галерею составлять. Мы четко наблюдаем, как в штаб-квартире Организации Объединенных Наций хозяйничает откровенная дезинформация", - сказал РИА Новости Бальбек.

Депутат напомнил, что Крым - это российская территория, которая стала ею после народного волеизъявления.

"Крымчанам постоянно открыто угрожает и Украина, и некоторые страны НАТО, которые демонстрируют оружие вблизи полуострова. И после этого от нас требуют вывести из Крыма войска, чтобы отдать российскую территорию на растерзание? С чего бы вдруг мы должны передавать наши регионы Украине, которая сама сделала все, чтобы люди захотели окончательно порвать с Киевом? С чего бы вдруг несколько чиновников указывают России, как она должна жить? Разве мы делаем подобное в отношении других стран?" - подчеркнул депутат.