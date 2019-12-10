ЦОДД к вечеру вторника ожидает осложнения на дорогах в Москве

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вечером во вторник ожидаются осложнения движения в центре Вечером во вторник ожидаются осложнения движения в центре Москвы , а также на кольцевых и вылетных магистралях в сторону области, водителям рекомендуется отложить поездки на машинах на внепиковые часы или выбирать метро, МЦК или МЦД, сообщает столичный Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter

"Сегодня с утра машин, приезжающих из-за МКАД, в том числе с иногородними номерами, больше обычного. Предновогодние заторы все ближе... в течение дня и вечером ждем осложнения движения в центре, на кольцевых и вылетных магистралях в сторону области", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что для передвижения по городу лучше выбирать метро, Московское центральное кольцо или Московские центральные диаметры.