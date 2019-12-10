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ЦОДД к вечеру вторника ожидает осложнения на дорогах в Москве
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РИА Новости

ЦОДД к вечеру вторника ожидает осложнения на дорогах в Москве

09:54 10.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и Кремлевская набережная
Московский Кремль и Кремлевская набережная
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Московский Кремль и Кремлевская набережная. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вечером во вторник ожидаются осложнения движения в центре Москвы, а также на кольцевых и вылетных магистралях в сторону области, водителям рекомендуется отложить поездки на машинах на внепиковые часы или выбирать метро, МЦК или МЦД, сообщает столичный Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
"Сегодня с утра машин, приезжающих из-за МКАД, в том числе с иногородними номерами, больше обычного. Предновогодние заторы все ближе... в течение дня и вечером ждем осложнения движения в центре, на кольцевых и вылетных магистралях в сторону области", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что для передвижения по городу лучше выбирать метро, Московское центральное кольцо или Московские центральные диаметры.
"Если хотите сегодня везде успеть, то пользуйтесь метро, МЦК и МЦД. Если без машины никак - перенесите поездки на внепиковое время", - говорится в сообщении.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)Московское центральное кольцо (МЦК)МоскваОбщество
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