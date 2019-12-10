В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о шести нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило семь раз ", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики выпустили по территории республики 13 мин калибром 82 миллиметра, также применялось стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. В зоне обстрела оказались районы четырех населенных пунктов республики, повреждения получили 11 жилых домов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.