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По делу о стрельбе в Благовещенске арестовали имущество директора ЧОПа
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РИА Новости

По делу о стрельбе в Благовещенске арестовали имущество директора ЧОПа

09:49 10.12.2019 (обновлено: 18:21 10.12.2019)
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© РИА Новости / Елена Тимошенко / Перейти в фотобанкГенеральный директор ЧОПа "Сириус-А" Сергей Андрющенко во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании ему меры пресечения в Благовещенском городском суде
Генеральный директор ЧОПа Сириус-А Сергей Андрющенко во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании ему меры пресечения в Благовещенском городском суде
© РИА Новости / Елена Тимошенко
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Генеральный директор ЧОПа "Сириус-А" Сергей Андрющенко во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании ему меры пресечения в Благовещенском городском суде. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 дек — РИА Новости. Благовещенский городской суд арестовал имущество гендиректора частной охранной организации "Сириус-А" Сергея Андрющенко в рамках уголовного дела о стрельбе в Амурском колледже строительства и ЖКХ, рассказал РИА Новости адвокат Андрющенко Каро Жамкочян.
Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране, до 14 января 2020 года заключены под стражу охранник колледжа и директор частной охранной организации "Сириус-А".
Сотрудники правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Вчера, 05:43
Суд оштрафовал охранную организацию после стрельбы в Благовещенске
Арест на имущество наложен в связи с тем, что один из пострадавших при стрельбе подал иск о компенсации на два миллиона рублей.
"У Сергея Андрющенко арестованы две машины: Kia Sorento 2005 года выпуска и Renault Fluence 2010 года. Мы обжаловали решение Благовещенского городского суда, ждем, когда будет рассматриваться апелляция", — сказал Жамкочян РИА Новости.
Во вторник Арбитражный суд Амурской области оштрафовал "Сириус-А" на 100 тысяч рублей по иску прокурора Благовещенска. Частная охранная организация признана виновной по части четвертой статьи 14.1 КоАП "Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)".
Историческое здание терапевтического отделения Амурской областной детской клинической больницы, где находятся двое пострадавших накануне во время стрельбы в колледже Благовещенск
Вчера, 07:08
Один из пострадавших при стрельбе в Благовещенске требует компенсации
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Стрельба в благовещенском колледжеБлаговещенский городской судСледственный комитет РФБлаговещенскПроисшествия
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