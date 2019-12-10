По делу о стрельбе в Благовещенске арестовали имущество директора ЧОПа

Генеральный директор ЧОПа "Сириус-А" Сергей Андрющенко во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании ему меры пресечения в Благовещенском городском суде. Архивное фото

Генеральный директор ЧОПа "Сириус-А" Сергей Андрющенко во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании ему меры пресечения в Благовещенском городском суде

Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране, до 14 января 2020 года заключены под стражу охранник колледжа и директор частной охранной организации "Сириус-А".

Арест на имущество наложен в связи с тем, что один из пострадавших при стрельбе подал иск о компенсации на два миллиона рублей.

"У Сергея Андрющенко арестованы две машины: Kia Sorento 2005 года выпуска и Renault Fluence 2010 года. Мы обжаловали решение Благовещенского городского суда, ждем, когда будет рассматриваться апелляция", — сказал Жамкочян РИА Новости.