СК возбудил дело после гибели ребенка в Волгоградской области

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели маленького ребенка в Суровикино в Волгоградской области, его мать спала после ухода ночных гостей, а потом нашла его мертвым возле дома, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что в воскресенье утром возле частного дома в Суровикино был обнаружен мертвым 11-месячный мальчик, который воспитывался 25-летней женщиной, у которой есть еще две дочери. Со слов женщины, рано утром восьмого декабря она проводила гостей, с которыми пила спиртное, и легла спать, а когда проснулась, нашла сына мертвым на улице.
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-месячного мальчика, по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.
Добавляется, что две ее дочери, девочки 3 и 7 лет, отправлены в лечебное учреждение, медики оценивают их состояние как удовлетворительное.