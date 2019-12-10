СК возбудил дело после гибели ребенка в Волгоградской области

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром возле частного дома в Суровикино был обнаружен мертвым 11-месячный мальчик, который воспитывался 25-летней женщиной, у которой есть еще две дочери. Со слов женщины, рано утром восьмого декабря она проводила гостей, с которыми пила спиртное, и легла спать, а когда проснулась, нашла сына мертвым на улице.