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Volkswagen обвинили в нарушении канадского закона об окружающей среде
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РИА Новости

Volkswagen обвинили в нарушении канадского закона об окружающей среде

09:44 10.12.2019
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© Flickr / Gerry LauzonЛоготип Volkswagen
Логотип Volkswagen
© Flickr / Gerry Lauzon
Логотип Volkswagen. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Правительство Канады обвинило немецкий автоконцерн Volkswagen в нарушении канадского закона об охране окружающей среды по 60 пунктам.
"Девятого декабря 2019 года Volkswagen Aktiengesellschaft были предъявлены обвинения по 60 пунктам в нарушении канадского закона об охране окружающей среды 1999 года", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте канадского правительства.
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Предполагается, что автоконцерн незаконно импортировал в Канаду около 128 тысяч автомобилей. Эти машины не соответствуют установленным стандартам по выбросам, производимым транспортными средствами.
Судебное заседание назначено на пятницу, 13 декабря. Оно пройдет в Онтарио.
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