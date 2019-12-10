Православный фестиваль с фудкортом "Артос" открылся в Москве

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Православный фестиваль для всей семьи "Артос", на котором можно увидеть документальное кино и кукольный спектакль, услышать старинную музыку и лекции известных священников, а также попробовать национальные блюда, открылся в московском парке "Сокольники".

"Артос" будет работать до 15 декабря включительно, вход на фестиваль бесплатный.

Каждый день для посетителей – встречи со священниками и показы документального православного кино. В среду гостей "Артоса" также ждет музыкальное путешествие вместе с Романом Ломовым - исполнителем музыки на редких народных инструментах – и ансамблем "Узорика".

В субботу для взрослых и детей организуют песочное шоу и мастер-класс, где научат делать рождественских "ангелов". В воскресенье зрителям представят кукольный спектакль "Рождественская мистерия о чуде рождения Господа нашего Иисуса Христа, страшном злодеянии царя Ирода и его справедливом наказании".

"Помимо культурной программы, фестиваль представит одну из самых масштабных ярмарок Москвы: на "Артос" приедут около 200 представителей фермерских и монастырских хозяйств. В зоне фуд-корта можно будет попробовать национальные блюда из разных регионов России, Грузии, Украины и Белоруси", - сообщает пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

© из личного архива О. Ольхова Эксперт по русской, постной и монастырской кухне Олег Ольхов, фестиваль Артос © из личного архива О. Ольхова Эксперт по русской, постной и монастырской кухне Олег Ольхов, фестиваль Артос

Там также можно будет купить подарки: елочные украшения, игрушки, керамическую посуду и предметы интерьера, средства от их продажи пойдут на благотворительность.