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Православный фестиваль с фудкортом "Артос" открылся в Москве
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РИА Новости

Православный фестиваль с фудкортом "Артос" открылся в Москве

10:41 10.12.2019 (обновлено: 15:43 10.12.2019)
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© РИА Новости / Александр ФилипповВаленки, ярмарка на православном фестивале "Артос" в Сокольниках
Валенки, ярмарка на православном фестивале Артос в Сокольниках
© РИА Новости / Александр Филиппов
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Православный фестиваль для всей семьи "Артос", на котором можно увидеть документальное кино и кукольный спектакль, услышать старинную музыку и лекции известных священников, а также попробовать национальные блюда, открылся в московском парке "Сокольники".
"Артос" будет работать до 15 декабря включительно, вход на фестиваль бесплатный.
Каждый день для посетителей – встречи со священниками и показы документального православного кино. В среду гостей "Артоса" также ждет музыкальное путешествие вместе с Романом Ломовым - исполнителем музыки на редких народных инструментах – и ансамблем "Узорика".
В субботу для взрослых и детей организуют песочное шоу и мастер-класс, где научат делать рождественских "ангелов". В воскресенье зрителям представят кукольный спектакль "Рождественская мистерия о чуде рождения Господа нашего Иисуса Христа, страшном злодеянии царя Ирода и его справедливом наказании".
"Помимо культурной программы, фестиваль представит одну из самых масштабных ярмарок Москвы: на "Артос" приедут около 200 представителей фермерских и монастырских хозяйств. В зоне фуд-корта можно будет попробовать национальные блюда из разных регионов России, Грузии, Украины и Белоруси", - сообщает пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
© из личного архива О. ОльховаЭксперт по русской, постной и монастырской кухне Олег Ольхов, фестиваль Артос
Эксперт по русской, постной и монастырской кухне Олег Ольхов, фестиваль Артос
© из личного архива О. Ольхова
Эксперт по русской, постной и монастырской кухне Олег Ольхов, фестиваль Артос
Там также можно будет купить подарки: елочные украшения, игрушки, керамическую посуду и предметы интерьера, средства от их продажи пойдут на благотворительность.
По информации сайта фестиваля, "Артос" проходит четыре-пять раз в год, каждый раз его посещают около 60 тысяч человек. Этот "Артос" - юбилейный, 20-й по счету.
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