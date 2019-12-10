В ДНР в четверг ожидают прибытия гуманитарной колонны МЧС

ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. МЧС самопровозглашеной Донецкой народной республики ожидает прибытия в четверг в Донецк очередной гуманитарной колонны МЧС России с детскими продуктовыми наборами.
Предыдущий гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Донецк 5 декабря.
"Двенадцатого декабря в Донецкую народную республику прибывает 95-й по счету гуманитарный конвой от МЧС России. По предварительным данным, в состав гуманитарного конвоя войдут детские продуктовые наборы для семей с детьми до трех лет", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
Первый гуманитарный конвой МЧС РФ отправился в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года. За этот период 94 колонны МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины более 83 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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