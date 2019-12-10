В ДНР в четверг ожидают прибытия гуманитарной колонны МЧС

"Двенадцатого декабря в Донецкую народную республику прибывает 95-й по счету гуманитарный конвой от МЧС России. По предварительным данным, в состав гуманитарного конвоя войдут детские продуктовые наборы для семей с детьми до трех лет", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.