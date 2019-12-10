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В Южной Корее обеспокоены испытаниями ракетного двигателя КНДР
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РИА Новости

В Южной Корее обеспокоены испытаниями ракетного двигателя КНДР

09:29 10.12.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
СЕУЛ, 10 дек - РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Чон Гён Ду заявил, что испытания КНДР ракетных двигателей вызывают сильное беспокойство, передает агентство Рёнхап.
Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что КНДР в ходе "крайне важного" испытания на космодроме Сохэ 7 декабря провела две проверки двигателя для предположительно нового вида ракеты и может запустить ее еще до католического Рождества.
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СМИ: КНДР может запустить ракету большой дальности до 25 декабря
"Я выражаю глубокую обеспокоенность непрекращающимися ракетными пусками КНДР и испытаниями двигателей на космодроме Сохэ в районе Тончханни", - заявил Чон Гён Ду в Австралии, где находится вместе с главой южнокорейского МИД Кан Гён Хвой на встрече с австралийскими коллегами в формате "два на два".
После провала саммита США-КНДР в Ханое КНДР официально взяла на себя обязательство лишь не производить ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, однако это не касается испытаний двигателей, запуска спутников или баллистических ракет средней и малой дальности.
В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что в конце года истекает отведенный США срок, за который Вашингтон должен представить КНДР новые предложения по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. По мнению северокорейского МИД, Пхеньян уже достаточно шел на встречу США. И если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество".
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
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