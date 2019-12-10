В Южной Корее обеспокоены испытаниями ракетного двигателя КНДР

СЕУЛ, 10 дек - РИА Новости. Министр обороны Министр обороны Южной Кореи Чон Гён Ду заявил, что испытания КНДР ракетных двигателей вызывают сильное беспокойство, передает агентство Рёнхап

Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что КНДР в ходе "крайне важного" испытания на космодроме Сохэ 7 декабря провела две проверки двигателя для предположительно нового вида ракеты и может запустить ее еще до католического Рождества.

"Я выражаю глубокую обеспокоенность непрекращающимися ракетными пусками КНДР и испытаниями двигателей на космодроме Сохэ в районе Тончханни", - заявил Чон Гён Ду в Австралии, где находится вместе с главой южнокорейского МИД Кан Гён Хвой на встрече с австралийскими коллегами в формате "два на два".

После провала саммита США-КНДР в Ханое КНДР официально взяла на себя обязательство лишь не производить ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, однако это не касается испытаний двигателей, запуска спутников или баллистических ракет средней и малой дальности.