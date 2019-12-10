В Южной Корее обеспокоены испытаниями ракетного двигателя КНДР

СЕУЛ, 10 дек - РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Чон Гён Ду заявил, что испытания КНДР ракетных двигателей вызывают сильное беспокойство, передает агентство Рёнхап.
Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что КНДР в ходе "крайне важного" испытания на космодроме Сохэ 7 декабря провела две проверки двигателя для предположительно нового вида ракеты и может запустить ее еще до католического Рождества.
"Я выражаю глубокую обеспокоенность непрекращающимися ракетными пусками КНДР и испытаниями двигателей на космодроме Сохэ в районе Тончханни", - заявил Чон Гён Ду в Австралии, где находится вместе с главой южнокорейского МИД Кан Гён Хвой на встрече с австралийскими коллегами в формате "два на два".
После провала саммита США-КНДР в Ханое КНДР официально взяла на себя обязательство лишь не производить ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, однако это не касается испытаний двигателей, запуска спутников или баллистических ракет средней и малой дальности.
В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что в конце года истекает отведенный США срок, за который Вашингтон должен представить КНДР новые предложения по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. По мнению северокорейского МИД, Пхеньян уже достаточно шел на встречу США. И если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество".
8 декабря, 13:21КНДР идет по "иранскому" пути, считает Косачев