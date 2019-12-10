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2019-12-10T09:25+0300
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В ЛНР заявили о перестрелке украинских силовиков и националистов
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РИА Новости

В ЛНР заявили о перестрелке украинских силовиков и националистов

09:25 10.12.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала перестрелку между украинскими силовиками и представителями националистических подразделений в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, начать планировали 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции. К отводу сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. ЛНР 26 ноября завершила все мероприятия в рамках разведения сил и средств на участке у Золотого.
Военнослужащие ЛНР
Вчера, 09:14
ЛНР заявила об одном обстреле в Донбассе за сутки со стороны ВСУ
"Мы продолжаем фиксировать противостояние между ВСУ и находящимися в зоне операции объединенных сил (ООС) националистическими формированиями. Так, 7 декабря отмечается взаимный обстрел с применением гранатометов и стрелкового оружия между военнослужащими 72 бригады и националистами в районе населенного пункта Золотое", - заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Как отметили в ведомстве, данная информация также подтверждается отчетом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинские военные
9 декабря, 15:53
ВСУ обстреляли из БМП и минометов окраину Донецка, заявили в ДНР
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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