В ЛНР заявили о перестрелке украинских силовиков и националистов

ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала перестрелку между украинскими силовиками и представителями националистических подразделений в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, начать планировали 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции. К отводу сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. ЛНР 26 ноября завершила все мероприятия в рамках разведения сил и средств на участке у Золотого.

"Мы продолжаем фиксировать противостояние между ВСУ и находящимися в зоне операции объединенных сил (ООС) националистическими формированиями. Так, 7 декабря отмечается взаимный обстрел с применением гранатометов и стрелкового оружия между военнослужащими 72 бригады и националистами в районе населенного пункта Золотое", - заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Как отметили в ведомстве, данная информация также подтверждается отчетом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.