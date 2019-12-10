В Йошкар-Оле задержали пьяного подростка за рулем

Нарядом дорожно-патрульной службы ГИБДД, дежурившим ночью на одной из центральных улиц Йошкар-Олы, был замечен подозрительный автомобиль марки ВАЗ. Автомашину, проезжающую перекресток улиц Красноармейская и Осипенко, занесло и развернуло посреди проезжей части. Экипаж начал преследование автомашины, после чего она остановилась.

"К остановившейся автомашине направился инспектор дорожно-патрульной службы Андрей Иванов. В этот момент автомобиль резко начал движение, и полицейский на ходу запрыгнул в салон автомобиля. Инспектор смог удержаться и через некоторое время остановить машину", - говорится в сообщении.

Совместно с подоспевшими коллегами водитель ВАЗа, у которого имелись все признаки алкогольного опьянения, был задержан. Установлено, что за рулем находился 16-летний житель Йошкар-Олы, не имеющий права управления автомобилем. Кроме того, молодой человек ранее привлекался к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.