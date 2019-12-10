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В Йошкар-Оле задержали пьяного подростка за рулем
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РИА Новости

В Йошкар-Оле задержали пьяного подростка за рулем

09:19 10.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек — РИА Новости. Инспектор ДПС в Йошкар-Оле запрыгнул на ходу в автомобиль, которым управлял пьяный подросток, и сумел остановить его, сообщает пресс-служба МВД по республике Марий Эл.
Нарядом дорожно-патрульной службы ГИБДД, дежурившим ночью на одной из центральных улиц Йошкар-Олы, был замечен подозрительный автомобиль марки ВАЗ. Автомашину, проезжающую перекресток улиц Красноармейская и Осипенко, занесло и развернуло посреди проезжей части. Экипаж начал преследование автомашины, после чего она остановилась.
"К остановившейся автомашине направился инспектор дорожно-патрульной службы Андрей Иванов. В этот момент автомобиль резко начал движение, и полицейский на ходу запрыгнул в салон автомобиля. Инспектор смог удержаться и через некоторое время остановить машину", - говорится в сообщении.
Совместно с подоспевшими коллегами водитель ВАЗа, у которого имелись все признаки алкогольного опьянения, был задержан. Установлено, что за рулем находился 16-летний житель Йошкар-Олы, не имеющий права управления автомобилем. Кроме того, молодой человек ранее привлекался к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
"В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию)", - отмечается в сообщении.
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РоссияЙошкар-ОлаПроисшествия
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