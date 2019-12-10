ЛНР заявила об одном обстреле в Донбассе за сутки со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости во вторник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 8 декабря украинские силовики не нарушали режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За 9 декабря со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра по подконтрольному республике населенному пункту Логвиново.