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ЛНР заявила об одном обстреле в Донбассе за сутки со стороны ВСУ
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РИА Новости

ЛНР заявила об одном обстреле в Донбассе за сутки со стороны ВСУ

09:14 10.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР
Военнослужащие ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости во вторник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 8 декабря украинские силовики не нарушали режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За 9 декабря со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра по подконтрольному республике населенному пункту Логвиново.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 03:29
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Луганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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