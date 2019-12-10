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Слуцкий прокомментировал итоги переговоров в Париже
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РИА Новости

Слуцкий прокомментировал итоги переговоров в Париже

08:57 10.12.2019 (обновлено: 09:10 10.12.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Переговоры лидеров стран "нормандской четвёртки" в Париже разблокировали и перезапустили мирный процесс на Донбассе, но глобального прорыва не произошло, результаты покажет только ход дальнейшего урегулирования на юго-востоке Украины, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник.
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"Результаты парижского саммита в "нормандском формате" превзошли ожидания. Можно сказать, что переговоры, длившиеся в общей сложности более семи часов, разблокировали и перезапустили мирный процесс на Донбассе", - сказал Слуцкий журналистам.
По его мнению, важным итогом является подписание договоренностей об имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, обмена "всех на всех" до конца года и прекращении огня.
"Самое главное, на мой взгляд, подтверждение лидерами "нормандской четверки" приверженности минским соглашениям. Альтернативы "Минску-2" не должно быть, равно, как нельзя допустить его взлома в угоду украинским националистам", - подчеркнул глава думского комитета.
"Но, естественно, глобального прорыва не произошло. Его и не могло быть. Президент (Украины Владимир) Зеленский говорит о "ничье". Но "чья" это или "ничья" покажет только ход дальнейшего урегулирования на юго-востоке Украины и наличие политической воли для разрешения конфликта у нового руководства в Киеве", - считает парламентарий.
Важно, по его мнению, не допустить ухудшения ситуации, положения людей, чтобы в дома жителей республик Донбасса пришел мир.
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"Не менее значимый результат - продолжение диалога. Следующий саммит пройдёт в Берлине уже через четыре месяца. Это действительно реальные подвижки после более чем трехлетней "заморозки" "нормандского формата", - добавил Слуцкий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Саммит в Париже: "Договорились продолжать договариваться"
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"Нормандский" саммит в ПарижеЛеонид СлуцкийДонбассПарижВ мире
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