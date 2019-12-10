Слуцкий прокомментировал итоги переговоров в Париже

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник.

"Результаты парижского саммита в "нормандском формате" превзошли ожидания. Можно сказать, что переговоры, длившиеся в общей сложности более семи часов, разблокировали и перезапустили мирный процесс на Донбассе", - сказал Слуцкий журналистам.

По его мнению, важным итогом является подписание договоренностей об имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, обмена "всех на всех" до конца года и прекращении огня.

"Самое главное, на мой взгляд, подтверждение лидерами "нормандской четверки" приверженности минским соглашениям. Альтернативы "Минску-2" не должно быть, равно, как нельзя допустить его взлома в угоду украинским националистам", - подчеркнул глава думского комитета.

"Но, естественно, глобального прорыва не произошло. Его и не могло быть. Президент (Украины Владимир) Зеленский говорит о "ничье". Но "чья" это или "ничья" покажет только ход дальнейшего урегулирования на юго-востоке Украины и наличие политической воли для разрешения конфликта у нового руководства в Киеве", - считает парламентарий.

Важно, по его мнению, не допустить ухудшения ситуации, положения людей, чтобы в дома жителей республик Донбасса пришел мир.

"Не менее значимый результат - продолжение диалога. Следующий саммит пройдёт в Берлине уже через четыре месяца. Это действительно реальные подвижки после более чем трехлетней "заморозки" "нормандского формата", - добавил Слуцкий.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.