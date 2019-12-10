Минздрав Камчатки прокомментировал рейтинг вредных привычек

ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости. Минздрав Камчатки, комментируя позицию субъекта в "рейтинге вредных привычек", отмечает стабилизацию ситуации с заболеваемостью в регионе, при этом добавляя, что нужно учитывать большое число вахтовиков и низкую плотность населения в крае.
Рейтинг составлен по результатам исследования РИА Новости. Эксперты учитывали потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами в 2018 году. Максимальная приверженность вредным привычкам наблюдается в Ямало-Ненецком АО, на Камчатке, Колыме, в Бурятии. По данным экспертов, на Камчатке отмечается один из самых высокий в стране объем потребления табачных изделий на одного взрослого жителя.
"В Камчатском крае имеются свои особенности, и ситуацию по потребителям табака и алкоголя сложно назвать благополучной, но вместе с тем, опираясь на цифры Росстата (официальных отчётных форм), можно сделать вывод о стабилизации и даже положительной динамики в сфере заболеваемости и болезненности наркологическими расстройствами", - сказал РИА Новости представитель минздрава региона.
По его словам, некоторые показатели, например, по алкогольным психозам и алкоголизму, за последние пять лет значительно снизились и практически достигли общероссийских показателей.
"Количество зарегистрированных случаев никотиновой зависимости, согласно отчетности Росстата, в крае не увеличивается", - отметил собеседник агентства.
Он рассказал, что в регионе реализуется ряд программ, в том числе направленных на популяризацию здорового образа жизни, укрепления наркологической службы. Ведется профилактика через СМИ, развивается работа на сайте краевого наркодиспансера.
В минздраве региона также отметили, что при составлении подобных рейтингов важно учитывать особенности регионов, например, высокую миграцию и низкую плотность населения, большое количество работников, занятых вахтенным (сезонными) работами и так далее.
9 декабря, 10:53Эксперт прокомментировал рейтинг регионов по вредным привычкам