Минздрав Камчатки прокомментировал рейтинг вредных привычек

ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости. Минздрав Минздрав Камчатки , комментируя позицию субъекта в "рейтинге вредных привычек", отмечает стабилизацию ситуации с заболеваемостью в регионе, при этом добавляя, что нужно учитывать большое число вахтовиков и низкую плотность населения в крае.

Рейтинг составлен по результатам исследования РИА Новости. Эксперты учитывали потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами в 2018 году. Максимальная приверженность вредным привычкам наблюдается в Ямало-Ненецком АО, на Камчатке, Колыме, в Бурятии. По данным экспертов, на Камчатке отмечается один из самых высокий в стране объем потребления табачных изделий на одного взрослого жителя.

"В Камчатском крае имеются свои особенности, и ситуацию по потребителям табака и алкоголя сложно назвать благополучной, но вместе с тем, опираясь на цифры Росстата (официальных отчётных форм), можно сделать вывод о стабилизации и даже положительной динамики в сфере заболеваемости и болезненности наркологическими расстройствами", - сказал РИА Новости представитель минздрава региона.

По его словам, некоторые показатели, например, по алкогольным психозам и алкоголизму, за последние пять лет значительно снизились и практически достигли общероссийских показателей.

"Количество зарегистрированных случаев никотиновой зависимости, согласно отчетности Росстата, в крае не увеличивается", - отметил собеседник агентства.

Он рассказал, что в регионе реализуется ряд программ, в том числе направленных на популяризацию здорового образа жизни, укрепления наркологической службы. Ведется профилактика через СМИ, развивается работа на сайте краевого наркодиспансера.