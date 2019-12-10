В Самарской области загорелся микроавтобус с пассажирами

По данным ведомства, сообщение о возгорании микроавтобуса "Газель", следующего по маршруту №303, поступило в 06.30 (05.30 мск).

"На момент возгорания в микроавтобусе находилось шесть человек (детей нет). Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.