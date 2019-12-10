В Самарской области загорелся микроавтобус с пассажирами

САМАРА, 10 дек - РИА Новости. Микроавтобус с пассажирами загорелся во вторник утром в Тольятти, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Самарской области.
По данным ведомства, сообщение о возгорании микроавтобуса "Газель", следующего по маршруту №303, поступило в 06.30 (05.30 мск).
"На момент возгорания в микроавтобусе находилось шесть человек (детей нет). Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Пассажиры микроавтобуса эвакуировались самостоятельно, уточнили в ГУМЧС. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
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