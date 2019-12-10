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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-10T07:42+0300
https://ria.ru/20191210/1562193964.html
Педерсен прокомментировал идею переноса конституционного комитета САР
https://cdn24.img.ria.ru/images/155308/68/1553086849_0:45:1124:677_1036x0_80_0_0_4c3a5e59d9065207221f71d18cb1afe9.jpg
РИА Новости

Педерсен прокомментировал идею переноса конституционного комитета САР

07:42 10.12.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© Sputnik
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Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
НУР-СУЛТАН, 10 дек - РИА Новости. Решение о переносе конституционного комитета Сирии из Женевы в Дамаск должны принимать сирийцы, заявил РИА Новости спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.
"Это дело сирийцев", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее глава московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии "Народная воля", член руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри Джамиль заявил, что конституционный комитет Сирии должен переехать в Дамаск и действовать под эгидой ООН.
Очередной, 14-й раунд переговоров по Сирии в "астанинском" формате пройдёт в Нур-Султане во вторник и среду.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Вчера, 07:40Война в Сирии
Педерсен надеется на скорый визит в Дамаск
Планируется участие делегаций стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей примут участие высокие представители Иордании, Ливана и Ирака, а также делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря по Сирии Гейра Педерсена.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Очередной раунд заседаний конституционного комитета проходил в Женеве в конце ноября, однако заседания малой группы (которая готовит основные инициативы) не состоялись из-за разногласий между делегациями. Ранее член конституционного комитета Сирии от оппозиции Касем аль-Хатыб заявил РИА Новости, что делегация правительства Сирии ставит предварительные условия для проведения переговоров по конституции и затягивает процесс.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииГейр ПедерсенСирияВ мире
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