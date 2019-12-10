РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T07:40+0300
https://ria.ru/20191210/1562193884.html
Глава МИД Японии планирует встретиться с Лавровым и Орешкиным в Москве
https://cdn22.img.ria.ru/images/101840/25/1018402584_0:13:2000:1138_1036x0_80_0_0_bc0b634b88230ac883a76d69cd167146.jpg
РИА Новости

Глава МИД Японии планирует встретиться с Лавровым и Орешкиным в Москве

07:40 10.12.2019
1578
© AP Photo / Shizuo KambayashiТосимицу Мотэги
Тосимицу Мотэги
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Тосимицу Мотэги. Архивное фото
ТОКИО, 10 дек – РИА Новости, Ксения Нака. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги совершит свой первый визит в Россию, в рамках которого он примет участие в работе российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам, Мотэги также планирует встречи с главами МИД РФ Сергеем Лавровым и Минэкономразвития России Максимом Орешкиным, сообщил во вторник МИД Японии.
"Визит в Россию состоится с 17 по 21 декабря. В ходе визита состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по вопросам заключения мирного договора и двусторонним отношениям", - говорится в заявлении МИД Японии.
Генеральный консул Японии в г. Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно
25 ноября, 09:05
Россия и Япония заинтересованы друг в друге, заявил генконсул Куно
"Кроме того, вместе с министром экономического развития России Максимом Орешкиным проведут заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам и проведут комплексное обсуждение японско-российского экономического (сотрудничества) и обменов, проведут обмен мнениями, направленный на развитие двусторонних внешнеторговых отношений", - добавляют в ведомстве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
22 ноября, 13:07
России и Японии нужно вывести отношения на новый уровень, считает Лавров
6010011
Обсудить 1
Тосимицу МотэгиМаксим ОрешкинСергей ЛавровМИД РФМИД Японии‎ЯпонияРоссияВ мире
Рекомендуем
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер
Россия и Франция запустят механизм совместного финансирования проектов
Гуанчжоу, Китай
В Гуанчжоу построят Российско-китайский центр развития
Панорама Тюмени
Тюмень заинтересована в развитии сотрудничества с Кореей
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Рапота надеется на развитие Союзного государства в следующем году
Дегустация вин
Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино
Вид на улицу Баумана в Казани
Татарстан намерен развивать отношения с Вьетнамом
Судно Паллада во время торжественных проводов в кругосветную экспедицию в бухте Владивостока
"Паллада" в рамках кругосветной экспедиции зашла в первый порт в Самоа
Американские доллары
Товарооборот между Россией и Китаем за 11 месяцев превысил $100 млрд
Участник финала чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) во время соревнований в компетенции Электроника
Вице-премьер Борисов рассказал, кто развалил микроэлектронику в России
Москва
Торгпред: Москва понимает важность французского бизнеса для России
В сети появилось фото последствий удара секретной американской ракеты
В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поздравил Путина с 20-летием подписания союзного договора
Город Санья в провинции Хайнань
"Неделя русской культуры" открылась в китайском Санья
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Кремль не считает урегулированным газовый спор России и Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Кадыров заявил, что Лужков был настоящим другом Чечни
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место среди самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
Лента новостейМолния