Глава МИД Японии планирует встретиться с Лавровым и Орешкиным в Москве

ТОКИО, 10 дек – РИА Новости, Ксения Нака. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги совершит свой первый визит в Россию, в рамках которого он примет участие в работе российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам, Мотэги также планирует встречи с главами МИД РФ Сергеем Лавровым и Минэкономразвития России Максимом Орешкиным, сообщил во вторник МИД Японии.
"Визит в Россию состоится с 17 по 21 декабря. В ходе визита состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по вопросам заключения мирного договора и двусторонним отношениям", - говорится в заявлении МИД Японии.
"Кроме того, вместе с министром экономического развития России Максимом Орешкиным проведут заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам и проведут комплексное обсуждение японско-российского экономического (сотрудничества) и обменов, проведут обмен мнениями, направленный на развитие двусторонних внешнеторговых отношений", - добавляют в ведомстве.