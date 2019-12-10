Педерсен надеется на скорый визит в Дамаск

НУР-СУЛТАН, 10 дек – РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил РИА Новости, что надеется скоро посетить Дамаск для обсуждения новой встречи конституционного комитета САР, однако конкретной даты ещё нет

"Я надеюсь, скоро, но конкретной даты ещё нет", - сказал Педерсен, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Педерсен говорил, что намерен обсудить до конца года в Дамаске проведение новой встречи конституционного комитета САР. Как он заявлял РИА Новости, даты следующего заседания конституционной комиссии Сирии ещё не определены.

Очередной, 14-й, раунд переговоров по Сирии в "астанинском" формате пройдёт в Нур-Султане во вторник и среду.

Планируется участие делегаций стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей примут участие высокие представители Иордании, Ливана и Ирака, а также делегация ООН под руководством Педерсена.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.