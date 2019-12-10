В онкодиспансере в Омске появится эндоскопическая операционная

ОМСК, 10 дек – РИА Новости. Эндоскопическая операционная для хирургических вмешательств на ранних стадиях заболеваний в ближайшее время заработает в омском онкодиспансере, необходимое оборудование поступило в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщает облправительство.
Власти пояснили, что в рамках национального проекта "Здравоохранение" региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в онкологический диспансер продолжает поступать новое оборудование. Так, на вооружение врачей-онкологов поступил современный спиральный компьютерный томограф и эндоскопическое оборудование.
"Мы должны увеличить объемы эндоскопических операций. Например, это эндоскопическая резекция слизистой на ранних стадиях раках желудка или толстой кишки. Мы работаем над программой ранней диагностики. На сегодняшний день ранняя выявляемость составляет порядка 54%. И это тоже один из индикаторов нашего нацпроекта. К 2024 году мы должны выйти на показатель в 60%. В планах больше переходить на щадящие методы лечения", - сообщил глава облминздрава Дмитрий Вьюшков.
По его словам, в ближайшее время в онкодиспансере планируют открыть отдельную эндоскопическую операционную, где врачи смогут оперировать опухоли на ранних стадиях онкологических заболеваний. До конца декабря медучреждение получит 16 новых наркозных аппаратов, современные мониторы для наблюдения за состоянием пациента и другое оборудование.
"Основная цель, определенная указом президента Владимиром Путиным, и поставленная перед всей страной – это снижение смертности, увеличение продолжительности жизни населения. Для достижения результатов разработан национальный проект. Новый компьютерный томограф в онкологическом диспансере будет запущен в ближайшее время", - сказал министр.
Всего из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Здравоохранение" региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в онкодиспансер поступит новое оборудование на 470 миллионов рублей.