РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области
Омская область
2019-12-10T07:04+0300
https://ria.ru/20191210/1562193472.html
В онкодиспансере в Омске появится эндоскопическая операционная
https://cdn23.img.ria.ru/images/155880/32/1558803265_0:305:3072:2033_1036x0_80_0_0_67ffebdb4ad50b37fd6f2d4a0a8fc4a8.jpg
РИА Новости

В онкодиспансере в Омске появится эндоскопическая операционная

07:04 10.12.2019
11
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПациент во время операции
Пациент во время операции
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Пациент во время операции. Архивное фото
ОМСК, 10 дек – РИА Новости. Эндоскопическая операционная для хирургических вмешательств на ранних стадиях заболеваний в ближайшее время заработает в омском онкодиспансере, необходимое оборудование поступило в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщает облправительство.
Власти пояснили, что в рамках национального проекта "Здравоохранение" региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в онкологический диспансер продолжает поступать новое оборудование. Так, на вооружение врачей-онкологов поступил современный спиральный компьютерный томограф и эндоскопическое оборудование.
"Мы должны увеличить объемы эндоскопических операций. Например, это эндоскопическая резекция слизистой на ранних стадиях раках желудка или толстой кишки. Мы работаем над программой ранней диагностики. На сегодняшний день ранняя выявляемость составляет порядка 54%. И это тоже один из индикаторов нашего нацпроекта. К 2024 году мы должны выйти на показатель в 60%. В планах больше переходить на щадящие методы лечения", - сообщил глава облминздрава Дмитрий Вьюшков.
По его словам, в ближайшее время в онкодиспансере планируют открыть отдельную эндоскопическую операционную, где врачи смогут оперировать опухоли на ранних стадиях онкологических заболеваний. До конца декабря медучреждение получит 16 новых наркозных аппаратов, современные мониторы для наблюдения за состоянием пациента и другое оборудование.
"Основная цель, определенная указом президента Владимиром Путиным, и поставленная перед всей страной – это снижение смертности, увеличение продолжительности жизни населения. Для достижения результатов разработан национальный проект. Новый компьютерный томограф в онкологическом диспансере будет запущен в ближайшее время", - сказал министр.
Всего из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Здравоохранение" региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в онкодиспансер поступит новое оборудование на 470 миллионов рублей.
000000
Обсудить 0
Омская областьОмскОбщество
Рекомендуем
Горно-Алтайск
На Алтае подытожили реализацию нацпроектов в сфере строительства и ЖКХ
Золотые ворота. Владимир
Владимирские депутаты разработают закон о запрете продажи снюсов
Казань
В Татарстане почти 3,5 тысячи соцобъектов подключат к интернету
Небоскребы делового центра Москва-сити
Число промкомплексов в Москве превысило полсотни
Врач
Власти Удмуртии откроют в регионе 15 гериатрических кабинетов
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на форуме Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017
Рапота: вопросы единого парламента и валюты пока не актуальны для СГ
Фельдшерско-акушерский пункт
Водовод и два ФАПа сданы в Тляратинском районе Дагестана
Глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Бречалов представил книгу о героях Удмуртии наших дней
Вид на город Тверь
Тверские власти определили 4 ключевых направления блока ЖКХ в АИП
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя назвал объемы финансирования АИП Верхневолжья на 2020 год
Алтайский край
На Алтае выделят финансовую помощь муниципалитетам
Ульяновск. Архивное фото
Около 6000 рабочих мест создано с 2011 года в Ульяновской области
Вид на Театральную площадь Краснодара
Кубань отчиталась о работе по формированию комфортной городской среды
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал Россию поддержать усилия США по Ирану и КНДР
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов
Глава Забайкалья вручил главврачам больниц ключи от 42 новых "скорых"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Кадыров заявил, что Лужков был настоящим другом Чечни
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место среди самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
Лента новостейМолния