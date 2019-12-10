В онкодиспансере в Омске появится эндоскопическая операционная

"Мы должны увеличить объемы эндоскопических операций. Например, это эндоскопическая резекция слизистой на ранних стадиях раках желудка или толстой кишки. Мы работаем над программой ранней диагностики. На сегодняшний день ранняя выявляемость составляет порядка 54%. И это тоже один из индикаторов нашего нацпроекта. К 2024 году мы должны выйти на показатель в 60%. В планах больше переходить на щадящие методы лечения", - сообщил глава облминздрава Дмитрий Вьюшков.