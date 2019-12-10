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Оборонный бюджет США на 2020 год запрещает передачу Турции F-35
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РИА Новости

Оборонный бюджет США на 2020 год запрещает передачу Турции F-35

06:53 10.12.2019
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© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen StidhamИстребитель ВВС США F-35A Lightning II
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen Stidham
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Согласованный конгрессом США оборонный бюджет запрещает передачу Турции американских самолетов F-35, следует из опубликованного документа.
Ранее стало известно, что комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. По нему еще предстоит голосование. После этого, в случае одобрения, документ поступит на подпись президенту США.
"Запрещает передавать F-35 Турции", - говорится в документе.
Отмечается, что приобретение Турцией российских систем ПВО С-400 представляет собой важную сделку, подпадающую под закон CAATSA, вследствие чего президент США должен ввести санкции.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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9 декабря, 12:25
В Турции надеются получить истребители от США
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F-35ТурцияСШАВ мире
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