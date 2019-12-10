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В оборонный бюджет США заложили санкции против "Северного потока – 2"
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РИА Новости

В оборонный бюджет США заложили санкции против "Северного потока – 2"

06:53 10.12.2019 (обновлено: 10:20 10.12.2019)
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение ограничений против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", следует из опубликованного документа.
Ранее его согласовали комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената. Для вступления в силу его должен подписать президент.
Документ предполагает "защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций, связанных с российскими энергетическими трубопроводами".
Бюджет обязывает Пентагон отчитываться о мерах по сдерживанию России и Китая и сообщать о мерах по "повышению издержек - политических, военных, экономических, бюджетных и технологических" для этих стран.
Строительство газопровода Северный поток — 2
7 декабря, 18:22
В Госдуме оценили планы США по санкциям против "Северного потока — 2"
Он также запрещает продажу Турции истребителей F-35 из-за приобретения Анкарой российских зенитных комплексов С-400 и допускает выделение Украине военной помощи в размере 300 миллионов долларов.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Против "Северного потока — 2" выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. Строительство также критикуют США, которые активно продвигают в Европе свой сжиженный природный газ.
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
7 декабря, 15:45
СМИ сообщили детали американских санкций против "Северного потока — 2"
В поддержку газопровода выступают прежде всего Германия и Австрия, подчеркивающие, что проект укрепит европейскую энергобезопасность, и отмечающие надежность России как поставщика.
В Москве неоднократно заявляли, что "Северный поток — 2" — абсолютно коммерческий и конкурентный проект. Как отмечал Владимир Путин, сооружение газопровода не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину.

"Турецкий поток"

Проект предусматривает строительство двух ниток газопровода мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка требуется для поставок российского газа турецким потребителям, вторая предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
В конце ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что запуск трубопровода планируется с 8 января. Тогда же "Газпром" заполнил топливом обе нитки.
В Европу газ из "Турецкого потока" пойдет через Болгарию — в Сербию и Венгрию. В Болгарии необходимую инфраструктуру должны построить в первой половине 2020-го.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток — 2Турецкий потокРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Зачем России снабжать дешёвым газом экономику противника??? Она и так впереди нашей шагов на 10. Напоминает решения коммунистов когда в Германию до 22 июня шли составы с зерном и металлом! Если ворон глаз клюет зачем кормить с руки? Пусть Америка им продает дорого. Это ли не в радость.
10 декабря, 07:18
Валерий Ладыкин
9100020
А, интересно, Европа просила США, чтобы те так рьяно занимались её энергетической безопасностью?
10 декабря, 07:32
Bender Rodriquez
1800000
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