В Забайкалье для детей-сирот в праздники организуют каникулы в семье

ЧИТА, 10 дек – РИА Новости. Акцию "Каникулы в семье" планируют организовать для детей-сирот на новогодние праздники в Акцию "Каникулы в семье" планируют организовать для детей-сирот на новогодние праздники в Забайкалье под патронатом губернатора региона Александра Осипова, сообщила пресс-служба главы края.

"В эти чудесные дни у вас есть уникальная возможность взять себе в семьи детишек, оформить документы и провести праздничные дни вместе с ними. Хотелось бы, чтобы как можно больше сердец на это отозвалось", - приводит пресс-служба слова Осипова.

Уточняется, что при этом ребенок может находиться в семье и после новогодних праздников. Стать опекуном можно не дольше, чем на три месяца.

"Чтобы подарить ребенку каникулы в семье, в органы опеки и попечительства по месту своего жительства или пребывания необходимо написать заявление о предоставлении права на временную опеку ребенка. А также предоставить копию документа, удостоверяющего личность; справку лечебно-профилактической медорганизации об отсутствии инфекционных заболеваний в открытой форме или психических заболеваний, наркомании, токсикомании, алкоголизма, либо заключение о результатах медосвидетельствования", - говорится в сообщении.