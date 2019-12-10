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В Забайкалье для детей-сирот в праздники организуют каникулы в семье
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РИА Новости

В Забайкалье для детей-сирот в праздники организуют каникулы в семье

05:12 10.12.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкДети
Дети
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Дети. Архивное фото
ЧИТА, 10 дек – РИА Новости. Акцию "Каникулы в семье" планируют организовать для детей-сирот на новогодние праздники в Забайкалье под патронатом губернатора региона Александра Осипова, сообщила пресс-служба главы края.
"В эти чудесные дни у вас есть уникальная возможность взять себе в семьи детишек, оформить документы и провести праздничные дни вместе с ними. Хотелось бы, чтобы как можно больше сердец на это отозвалось", - приводит пресс-служба слова Осипова.
Уточняется, что при этом ребенок может находиться в семье и после новогодних праздников. Стать опекуном можно не дольше, чем на три месяца.
"Чтобы подарить ребенку каникулы в семье, в органы опеки и попечительства по месту своего жительства или пребывания необходимо написать заявление о предоставлении права на временную опеку ребенка. А также предоставить копию документа, удостоверяющего личность; справку лечебно-профилактической медорганизации об отсутствии инфекционных заболеваний в открытой форме или психических заболеваний, наркомании, токсикомании, алкоголизма, либо заключение о результатах медосвидетельствования", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что после того, как документы будут собраны, органы опеки, проверив их, предоставят справку, позволяющую временно взять ребенка в семью. Подробно об акции можно узнать в органах опеки по телефонам: 8 (3022) 35-23-58, 8 (3022) 32-47-13.
Волгоград
5 декабря, 17:11Волгоградская область
Почти 190 сирот получили жилье в Волгоградской области в 2019 году
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