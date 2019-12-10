В Приморье более 50 жителей дома эвакуировали из-за пожара

"Установлено, что в неэксплуатируемом бытовом помещении, расположенном на первом этаже, горит мусор. Наблюдалось сильное задымление с первого по пятый этажи. На месте пожара было сформировано звено газодымозащитной службы. Спасены 52 человека, были использованы индивидуальные средства защиты органов дыхания и зрения. Для эвакуации жильцов применялись две трехколенные лестницы и автолестница", - говорится в сообщении.