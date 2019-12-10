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Глава Забайкалья вручил главврачам больниц ключи от 42 новых "скорых"
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РИА Новости

Глава Забайкалья вручил главврачам больниц ключи от 42 новых "скорых"

04:55 10.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкГубернатор Забайкальского края Александр Осипов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Архивное фото
ЧИТА, 10 дек – РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов вручил руководителям медучреждений края ключи от 42 автомобилей скорой медпомощи, сообщила пресс-служба главы региона.
"Сорок два автомобиля скорой медпомощи пришли в Забайкальский край, 40 из них приобретены на федеральные деньги, два куплено на сэкономленные средства по дальневосточной субсидии. Губернатор Забайкалья Александр Осипов их вручил главным врачам центральных районных больниц, руководителям регионального центра медицины катастроф, станции скорой помощи", - говорится в сообщении.
По словам Осипова, поддержка федерального центра в этом году позволяет уделять развитию здравоохранения в регионе все больше внимания.  "За этот год мы в полтора раза увеличили количество медицинских автомобилей, я надеюсь, благодаря этому, качество здравоохранения в регионе повысится. При распределении машин особое внимание уделялось отдаленным районам", - приводит пресс-служба слова губернатора.
Автомобиль скорой помощи
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Ранее по плану развития центров экономического роста регион уже получил 54 единицы специализированного санитарного транспорта разного класса, из них два передвижных мобильных комплекса фельдшерско-акушерских пунктов.
"Сегодня машины скорой медицинской помощи поедут к месту несения службы. Их очень ждут в районах, особенно в отдаленных населенных пунктах. Такого масштабного поступления техники в регион за последнее десятилетие не было. На начало года на учете состояло 216 скорых. Нам удалось обновить парк спецтехники практически на половину", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения региона Валерия Кожевникова.
В пресс-службе отметили,что в регионе продолжается реализация социального плана развития центров экономического роста и национального проекта "Здравоохранение", на реализацию которых выделяется порядка 6 миллиардов рублей.
До 2021 года в регионе запланированы самые разные мероприятия, в числе которых проведение капремонтов в медорганизациях Читы и края, строительство и покупка фельдшерско-акушерских пунктов, медоборудования и служебного жилья для медицинских работников.
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