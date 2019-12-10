"Холодно": глава офиса Зеленского увел его от журналистов

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Глава офиса Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан увел украинского президента от журналистов, прервав, таким образом, его пресс-подход. Трансляцию брифинга вел телеканал NewsOne.

На видео Зеленский отвечает на вопросы журналистов, однако в определенный момент времени в кадре появляется Богдан и жалуется на холод.

При попытке корреспондента задать очередной вопрос глава администрации перебивает его, встает на передний план рядом с украинским лидером, после чего тот заканчивает брифинг и уходит.

Встреча лидеров " нормандской четверки " прошла накануне в Елисейском дворце в Париже. На полях саммита прошли первые переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Прежде лидеры двух стран еще не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.