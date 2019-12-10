РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T04:35+0300
https://ria.ru/20191210/1562192506.html
"Холодно": глава офиса Зеленского увел его от журналистов
https://cdn25.img.ria.ru/images/156219/24/1562192484_0:0:1692:952_1036x0_80_0_0_a59ba03eed44006f5a2a8edf3c74c795.jpg
РИА Новости

"Холодно": глава офиса Зеленского увел его от журналистов

04:35 10.12.2019
9935
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан увел украинского президента от журналистов, прервав, таким образом, его пресс-подход. Трансляцию брифинга вел телеканал NewsOne.
На видео Зеленский отвечает на вопросы журналистов, однако в определенный момент времени в кадре появляется Богдан и жалуется на холод.
Путин попросил Зеленского повернуться для совместного фото
9 декабря, 21:52
Зеленский оконфузился на встрече "нормандской четверки"
При попытке корреспондента задать очередной вопрос глава администрации перебивает его, встает на передний план рядом с украинским лидером, после чего тот заканчивает брифинг и уходит.
Встреча лидеров "нормандской четверки" прошла накануне в Елисейском дворце в Париже. На полях саммита прошли первые переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Прежде лидеры двух стран еще не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.
"Нормандский" формат (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование в Донбассе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
9 декабря, 23:07
Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским
3622403
"Нормандский" саммит в ПарижеАндрей БогданВладимир ЗеленскийФранцияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи глав государств-участников Нормандского формата в Елисейском дворце
Макрон одернул российских журналистов, обращавшихся к Зеленскому
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Эксперт рассказал, когда "нормандский" формат достигнет успеха
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Зеленский назвал переговоры с Путиным "ничьей"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский: вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским
Путин попросил Зеленского повернуться для совместного фото
Зеленский оконфузился на встрече "нормандской четверки"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео
Помпео ответил, каково принимать Лаврова на фоне импичмента Трампа
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
"Другая биомеханика": Зеленский оценил переговоры с Путиным
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа
Встреча Лаврова и Трампа будет закрыта для прессы
Здание Капитолия США
Конгресс США хочет запретить покупку РСМД наземного базирования
С-130 ВВС Чили
Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктику
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Кадыров заявил, что Лужков был настоящим другом Чечни
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место среди самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
Лента новостейМолния