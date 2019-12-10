"Холодно": глава офиса Зеленского увел его от журналистов

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан увел украинского президента от журналистов, прервав, таким образом, его пресс-подход. Трансляцию брифинга вел телеканал NewsOne.
На видео Зеленский отвечает на вопросы журналистов, однако в определенный момент времени в кадре появляется Богдан и жалуется на холод.
9 декабря, 21:52Зеленский оконфузился на встрече "нормандской четверки"
При попытке корреспондента задать очередной вопрос глава администрации перебивает его, встает на передний план рядом с украинским лидером, после чего тот заканчивает брифинг и уходит.
Встреча лидеров "нормандской четверки" прошла накануне в Елисейском дворце в Париже. На полях саммита прошли первые переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Прежде лидеры двух стран еще не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.
"Нормандский" формат (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование в Донбассе.
9 декабря, 23:07Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским