В ЛНР призвали к активизации работы в Минске после саммита в Париже

"Стороны согласовали ряд позиций, которые требуют активизации работы в минском формате и в самое ближайшее время", – сказал Мирошник.

Он уточнил, что речь идет о вопросах обмена удерживаемыми лицами, согласования новых участков разведения, новых переходов на линии соприкосновения, а также детальной работы над внесением изменений в закон об особом статусе Донбасса.