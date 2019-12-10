В ЛНР призвали к активизации работы в Минске после саммита в Париже

ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Ряд позиций, согласованных на встрече лидеров стран "нормандского формата", требуют активизации работы переговорщиков на встречах в Минске, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
"Стороны согласовали ряд позиций, которые требуют активизации работы в минском формате и в самое ближайшее время", – сказал Мирошник.
Он уточнил, что речь идет о вопросах обмена удерживаемыми лицами, согласования новых участков разведения, новых переходов на линии соприкосновения, а также детальной работы над внесением изменений в закон об особом статусе Донбасса.
В Париже прошла встреча лидеров стран "нормандского формата" - Франции, Германии, РФ и Украины.