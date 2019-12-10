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В ЛНР призвали к активизации работы в Минске после саммита в Париже
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РИА Новости

В ЛНР призвали к активизации работы в Минске после саммита в Париже

04:22 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийВстреча лидеров "нормандской четверки"
Встреча лидеров нормандской четверки
© РИА Новости / Алексей Никольский
ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Ряд позиций, согласованных на встрече лидеров стран "нормандского формата", требуют активизации работы переговорщиков на встречах в Минске, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
"Стороны согласовали ряд позиций, которые требуют активизации работы в минском формате и в самое ближайшее время", – сказал Мирошник.
Он уточнил, что речь идет о вопросах обмена удерживаемыми лицами, согласования новых участков разведения, новых переходов на линии соприкосновения, а также детальной работы над внесением изменений в закон об особом статусе Донбасса.
В Париже прошла встреча лидеров стран "нормандского формата" - Франции, Германии, РФ и Украины.
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНРДонбассМинскРоссияУкраинаВ мире
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