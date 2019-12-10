Пушков: саммит вернул в деловое русло отношения Путина и Зеленского

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник.

"Саммит в Париже был важен, поскольку позволил вернуть в деловое русло отношения между главами России и Украины. Отсутствие таких отношений по вине (предыдущего президента Петра) Порошенко закрывало все возможности для диалога. Макрон же показал, что Париж стал играть более весомую роль в европейской политике", - написал сенатор в Twitter.

Он также отметил, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объявляет выполнение ряда пунктов Минских соглашений "уступками, на которые не пойдёт Украина".

"С таким подходом Зеленский выполнит наказ националистов, но ничего не добьётся. Если в Киеве выполнение соглашений изображают как "уступку", значит нацелены на их срыв", - написал Пушков.