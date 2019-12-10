РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T02:52+0300
https://ria.ru/20191210/1562191322.html
Макрон прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине
https://cdn23.img.ria.ru/images/156218/00/1562180029_0:0:3021:1699_1036x0_80_0_0_afd5a777bd526da61c22d5bc3778adee.jpg
РИА Новости

Макрон прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

02:52 10.12.2019
716
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи глав государств-участников "Нормандского формата" в Елисейском дворце
Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи глав государств-участников Нормандского формата в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Франция примет решение по поводу возможных "солидарных" мер в связи с убийством в Берлине гражданина Грузии после окончания расследования.
"Сейчас идет расследование, факты будет установлены. На основе данных фактов, если потребуется, солидарность будет иметь место, и Франция сделает это так же, как делала каждый раз", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита "нормандской" четверки, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать такой же солидарности от Парижа, как была в случае с инцидентом в Солсбери.
В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
02:43
Россия просила Германию выдать организатора взрывов в метро Москвы
Позже стало известно, что МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. В российском МИД заявили, что Москва считает недопустимым политизированный подход к расследованию убийства. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что РФ вынуждена осуществить ответные меры.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. По его словам, он решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".
Отношения РФ и Британии в 2018 году резко ухудшились. В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата. О высылке российских дипломатов следом объявили еще ряд стран. Россия приняла ответные меры.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
02:39
Путин заявил, что говорить о кризисе в отношениях с ФРГ неправильно
0200012
Обсудить 1
"Нормандский" саммит в ПарижеЭммануэль МакронФранцияГерманияРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи глав государств-участников Нормандского формата в Елисейском дворце
Макрон одернул российских журналистов, обращавшихся к Зеленскому
Встреча лидеров нормандской четверки
Путин потребовал равноправия для русскоязычных украинцев
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине
Встреча лидеров нормандской четверки
Эксперт: итоги "нормандского саммита" соответствуют интересам России
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Россия просила Германию выдать организатора взрывов в метро Москвы
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин прокомментировал высылку российских дипломатов из Германии
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Меркель попросила Путина помочь в расследовании убийства в Берлине
Журналисты смотрят трансляцию встречи глав государств-участников Нормандского формата в Елисейском дворце
"Нормандская четверка" договорилась придерживаться формулы Штайнмайера
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Путин: нельзя переписывать минские соглашения, можно потерять все
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Обмен пленными и особый статус: о чем договорились на саммите в Париже
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин заявил, что говорить о кризисе в отношениях с ФРГ неправильно
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал вероятность продления транзита газа высокой
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Встреча Путина и Зеленского тет-а-тет продолжалась 15 минут
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36Правительству предложили два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
03:25Зеленский оценил переговоры с Путиным
03:24Зеленский: вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять
03:20Путин рассказал, зачем собираются лидеры "Нормандской четверки"
03:17Пушков: саммит вернул в деловое русло отношения Путина и Зеленского
03:14Путин ждет от Киева выполнения обязательств по амнистии в Донбассе
03:11ORSIS исключили из черного списка поставщиков оружия Армении
Лента новостейМолния