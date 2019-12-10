Макрон прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Франция примет решение по поводу возможных "солидарных" мер в связи с убийством в Берлине гражданина Грузии после окончания расследования.

"Сейчас идет расследование, факты будет установлены. На основе данных фактов, если потребуется, солидарность будет иметь место, и Франция сделает это так же, как делала каждый раз", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита "нормандской" четверки, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать такой же солидарности от Парижа, как была в случае с инцидентом в Солсбери.

В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".

Позже стало известно, что МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. В российском МИД заявили, что Москва считает недопустимым политизированный подход к расследованию убийства. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что РФ вынуждена осуществить ответные меры.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. По его словам, он решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".