Макрон одернул российских журналистов, обращавшихся к Зеленскому

"До нынешнего времени не вы устанавливаете здесь правила, это я их устанавливаю. Вы должны были дать президенту договорить... Благодарю вас, не вы устанавливаете правила, пусть здесь будет многоточие. Речь шла про четыре вопроса, четыре вопроса были заданы. Спасибо за ваше терпение и вашу работу", - подвел Макрон итог пресс-конференции.