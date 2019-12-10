Макрон одернул российских журналистов, обращавшихся к Зеленскому

ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон одернул российских журналистов, выкрикивавших его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому просьбу об аккредитации в Донбасс.
В ходе пресс-конференции после "нормандского" саммита Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, пригласил его лично посетить Донбасс. Вслед за приглашением российские журналисты, также сидевшие в зале, стали выкрикивать просьбу пустить их и их коллег на юго-восток Украины.
"До нынешнего времени не вы устанавливаете здесь правила, это я их устанавливаю. Вы должны были дать президенту договорить... Благодарю вас, не вы устанавливаете правила, пусть здесь будет многоточие. Речь шла про четыре вопроса, четыре вопроса были заданы. Спасибо за ваше терпение и вашу работу", - подвел Макрон итог пресс-конференции.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник.