В ЛНР отметили важность прямого диалога Киева и Донбасса

ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник отметил важность прямого диалога между ЛНР, ДНР и Киевом.
"Самое важное! Нужен прямой диалог!", - написал Мирошник в своем Telegram-канале, комментируя итоги встречи в "нормандском формате".
Мирошник пояснил РИА Новости, что из текста совместного заявления следует, что "все стороны, и в первую очередь Украина, "привержены полной реализации" минских соглашений. По мнению представителя ЛНР, без диалога с республиками в рамках контактной группы этого достичь невозможно.
В Париже прошла встреча лидеров стран "нормандского формата - Франции, Германии, РФ и Украины.