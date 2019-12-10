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В ЛНР отметили важность прямого диалога Киева и Донбасса
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РИА Новости

В ЛНР отметили важность прямого диалога Киева и Донбасса

02:47 10.12.2019 (обновлено: 03:40 10.12.2019)
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник отметил важность прямого диалога между ЛНР, ДНР и Киевом.
"Самое важное! Нужен прямой диалог!", - написал Мирошник в своем Telegram-канале, комментируя итоги встречи в "нормандском формате".
Мирошник пояснил РИА Новости, что из текста совместного заявления следует, что "все стороны, и в первую очередь Украина, "привержены полной реализации" минских соглашений. По мнению представителя ЛНР, без диалога с республиками в рамках контактной группы этого достичь невозможно.
В Париже прошла встреча лидеров стран "нормандского формата - Франции, Германии, РФ и Украины.
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