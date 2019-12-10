В ЛНР отметили важность прямого диалога Киева и Донбасса

Мирошник пояснил РИА Новости, что из текста совместного заявления следует, что "все стороны, и в первую очередь Украина, "привержены полной реализации" минских соглашений. По мнению представителя ЛНР, без диалога с республиками в рамках контактной группы этого достичь невозможно.