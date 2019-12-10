Россия просила Германию выдать организатора взрывов в метро Москвы

ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Россия обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, но не нашла понимания, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Париже.
Ранее на этой пресс-конференции Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся боевиком, был одним из организаторов взрывов в московском метро.
"Российская сторона неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами о выдаче этого бандита, убийцы. К сожалению мы не нашли взаимопонимание", - сказал Путин.