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Косачев: встреча в Париже подтвердила действенность минских соглашений
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РИА Новости

Косачев: встреча в Париже подтвердила действенность минских соглашений

02:36 10.12.2019 (обновлено: 02:44 10.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. У "нормандского" саммита максимальный результат, поскольку была подтверждена действенность минских соглашений, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
"Результат есть, и на этом этапе он максимален: подтверждена действенность минских соглашений и вытекающих из них последующих договоренностей", - написал Косачев в Facebook.
При этом, по мнению сенатора, явно сохраняются сложности с интерпретациями, например, с разведением войск на линии соприкосновения. "Но детали будем узнавать позже, прежде всего по тому, как будут реализовываться договоренности", - отметил он.
По мнению Косачева, у президента Украины Владимира Зеленского в этом плане позиция непростая, "ибо ему, наверное, сложнее договориться со своими радикалами, чем с Путиным". Но здесь слово за Европой: если она проявит твердость и покажет, что не поддержит желающих воевать "до победного" и считающих минские соглашения "капитуляцией", то протесты не станут массовыми, подчеркнул Косачев.
"И у Зеленского сохранятся возможности для движения вперед, к миру. Ради чего его и выбрали президентом Украины", - отметил сенатор.
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"Нормандский" саммит в ПарижеКонстантин КосачевФранцияГерманияРоссияПарижУкраинаВ мире
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