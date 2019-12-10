Косачев: встреча в Париже подтвердила действенность минских соглашений

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. У "нормандского" саммита максимальный результат, поскольку была подтверждена действенность минских соглашений, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев

"Результат есть, и на этом этапе он максимален: подтверждена действенность минских соглашений и вытекающих из них последующих договоренностей", - написал Косачев в Facebook

При этом, по мнению сенатора, явно сохраняются сложности с интерпретациями, например, с разведением войск на линии соприкосновения. "Но детали будем узнавать позже, прежде всего по тому, как будут реализовываться договоренности", - отметил он.

По мнению Косачева, у президента Украины Владимира Зеленского в этом плане позиция непростая, "ибо ему, наверное, сложнее договориться со своими радикалами, чем с Путиным". Но здесь слово за Европой: если она проявит твердость и покажет, что не поддержит желающих воевать "до победного" и считающих минские соглашения "капитуляцией", то протесты не станут массовыми, подчеркнул Косачев.