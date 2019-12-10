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Путин: Россия сделает все, чтобы конфликт на Украине завершился
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РИА Новости

Путин: Россия сделает все, чтобы конфликт на Украине завершился

02:21 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПАРИЖ, 10 дек — РИА Новости. Россия будет делать все от нее зависящее, чтобы конфликт на Украине был завершен и проблемы, связанные с ним, были исчерпаны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия будет делать все, что он нас зависит, для того, чтобы все проблемы и все вопросы были исчерпаны, а конфликт был в конечном итоге завершен", — сказал Путин на пресс-конференции после саммита в Париже.
Он подчеркнул важность того, чтобы "конфликтующие стороны между собой договаривались, чтобы был прямой диалог".
"Ни один конфликт в мире не решался без прямого диалога между конфликтующими сторонами", - добавил президент РФ.
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