Путин: Россия сделает все, чтобы конфликт на Украине завершился

ПАРИЖ, 10 дек — РИА Новости. Россия будет делать все от нее зависящее, чтобы конфликт на Украине был завершен и проблемы, связанные с ним, были исчерпаны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия будет делать все, что он нас зависит, для того, чтобы все проблемы и все вопросы были исчерпаны, а конфликт был в конечном итоге завершен", — сказал Путин на пресс-конференции после саммита в Париже.
Он подчеркнул важность того, чтобы "конфликтующие стороны между собой договаривались, чтобы был прямой диалог".
"Ни один конфликт в мире не решался без прямого диалога между конфликтующими сторонами", - добавил президент РФ.