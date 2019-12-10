РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T02:00+0300
https://ria.ru/20191210/1562189948.html
"Нормандский формат" позволил продвинуться по ряду тем, заявил Макрон
https://cdn23.img.ria.ru/images/156218/00/1562180029_0:0:3021:1699_1036x0_80_0_0_afd5a777bd526da61c22d5bc3778adee.jpg
РИА Новости

"Нормандский формат" позволил продвинуться по ряду тем, заявил Макрон

02:00 10.12.2019
87
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи глав государств-участников "Нормандского формата" в Елисейском дворце
Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи глав государств-участников Нормандского формата в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Дискуссии между участниками саммита в "нормандском формате" позволили продвинуться по ряду вопросов, включая обмен пленными, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи.
"Наши дискуссии сегодня позволили продвинуться по каждому из этих аспектов. Это темы разведения, прекращения огня, обмена пленными, необходимости восстановления доверия в течение ближайших месяцев", - сказал Макрон.
Так называемый нормандский формат с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
200010
Обсудить 0
"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНРЭммануэль МакронДонбассФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский хочет вернуться к вопросу контроля границы с Россией
Машина Красного Креста
Красный Крест получит полный доступ ко всем удерживаемым в Донбассе
Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи глав государств-участников Нормандского формата в Елисейском дворце
Макрон назвал встречу "Нормандской четверки" плодотворной
Журналисты смотрят трансляцию встречи глав государств-участников Нормандского формата в Елисейском дворце
Политолог: прорыва на встрече "Нормандской четверки" быть не могло
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Формулу Штайнмайера хотят интегрировать в законодательство Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи глав государств-участников Нормандского формата в Елисейском дворце
Макрон поприветствовал "политическую смелость" Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце
Макрон: стабильность в Европе зависит от урегулирования на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Зеленский заявил, что после саммита осталось много нерешенных вопросов
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин заявил о безальтернативности выполнения минских соглашений
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
ОБСЕ перейдет на круглосуточный режим работы в Донбассе
Журналисты смотрят трансляцию встречи глав государств-участников Нормандского формата в Елисейском дворце
"Нормандская четверка" договорилась придерживаться формулы Штайнмайера
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в Елисейском дворце в Париже
"Четверка" договорилась о согласовании шагов для выборов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин: работа "нормандского" саммита была очень полезной
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
"Нормандская четверка" ждет полного прекращения огня в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36Правительству предложили два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
03:25Зеленский оценил переговоры с Путиным
03:24Зеленский: вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять
03:20Путин рассказал, зачем собираются лидеры "Нормандской четверки"
03:17Пушков: саммит вернул в деловое русло отношения Путина и Зеленского
Лента новостейМолния