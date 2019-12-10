"Нормандский формат" позволил продвинуться по ряду тем, заявил Макрон

ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Дискуссии между участниками саммита в "нормандском формате" позволили продвинуться по ряду вопросов, включая обмен пленными, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи.
"Наши дискуссии сегодня позволили продвинуться по каждому из этих аспектов. Это темы разведения, прекращения огня, обмена пленными, необходимости восстановления доверия в течение ближайших месяцев", - сказал Макрон.
Так называемый нормандский формат с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.