Новая встреча "четверки" должна состояться в течение четырех месяцев

"...также хотел бы подчеркнуть то, что мы поговорили о той работе, которую должны продолжить наши дипломатические советники, наши министры иностранных дел в течение ближайших четырёх месяцев, для того чтобы обеспечить необходимые политические меры безопасности, чтобы обеспечить урегулирование локального конфликта, чтобы через четыре месяца провести новый саммит в "нормандском формате", - сказал он на пресс конференции по итогам встречи.